По следам ½ Кубка: Пиоли считает пенальти ошибкой, Сарри не нервничает, ведь "главное – это здоровье"

Алленаторе туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился своим мнением после первого матча ½ финала Кубка Италии против "Милана" (1:1). Главный тренер "россонери" Стефано Пиоли также рассказал о своих впечатлениях. Цитирует специалистов Football Italia.

"Мы выглядели лучше, но не все получалось на финальной трети поля. Мы пропускаем голы, которых нужно избегать. С другой стороны, "Ювентус" пропустил всего на 2 мяча больше, чем команда с лучшей защитой в Серии А. Вообще, неплохой результат для первого матча. Я недоволен, что Ибрагимович получал пространство в нашей штрафной площадке, он умело растягивал оборону. Я не нервничаю – переживать в жизни нужно только из-за здоровья, это главное. Мы перестали прогрессировать за последние 3 недели. Пьянич сыграл неплохо, Рэмзи выпал во втором тайме, Роналду отрезали от партнеров, хоть он и сделал результат", – отметил Сарри.

"Я сказал ребятам, что они не должны расстраиваться. Горжусь их игрой, как и фанаты. Это всего лишь первый матч. Пенальти? Поначалу я был зол, так как незадолго до эпизода был фол на Ибрагимовиче. На старте сезона арбитры показывали повтор момента с пенальти в матче "Кальяри" – "Брешия": тогда он был признан ошибочным, игрок не видел мяч. Чем этот эпизод отличался от нашего? Калабрия не видел снаряд. Игрок "Кальяри" в том моменте подпрыгнул, он же не мог отрезать себе руку – в прыжке использование рук абсолютно нормально", – пожаловался Пиоли.