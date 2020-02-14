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"Роналду – одна из причин моего возвращения в Турин". Буффон – про ничью с Миланом и CR7

Италия
(1 голосов)

Джанлуиджи ненадолго уезжал в Париж, помните?

"Роналду – одна из причин моего возвращения в Турин". Буффон – про ничью с Миланом и CR7
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Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поделился эмоциями после первого матча ½ финала Кубка Италии с "Миланом" (1:1). Куда же без комплиментов в адрес лидера атак "бьянконери" – Криштиану Роналду. Цитирует Джиджи Football Italia.

"1:1 – хороший результат, учитывая ход поединка, тем более, он и не позволяет нам расслабиться перед ответной встречей. Не знал, что Ибрагимовича дисквалифицировали на второй матч. Я смеялся, когда многие критиковали его возвращение в "Милан" в 38 лет. Златан способен решать исходы поединков до сих пор".

"К каждому нужно подходить индивидуально, не заглядывать в его паспорт. Роналду? Криштиану просто невероятен. Одна из причин моего возвращения в "Ювентус" – возможность тренироваться и играть вместе с португальцем".

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В статье: Криштиану Роналду Джанлуиджи Буффон Златан Ибрагимович Ювентус (Турин) Милан
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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
14.02.2020 в 11:49
Ах как лизнул)))
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