"Роналду – одна из причин моего возвращения в Турин". Буффон – про ничью с Миланом и CR7

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поделился эмоциями после первого матча ½ финала Кубка Италии с "Миланом" (1:1). Куда же без комплиментов в адрес лидера атак "бьянконери" – Криштиану Роналду. Цитирует Джиджи Football Italia.

"1:1 – хороший результат, учитывая ход поединка, тем более, он и не позволяет нам расслабиться перед ответной встречей. Не знал, что Ибрагимовича дисквалифицировали на второй матч. Я смеялся, когда многие критиковали его возвращение в "Милан" в 38 лет. Златан способен решать исходы поединков до сих пор".