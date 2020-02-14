Паритет на Сан-Сиро. Как CR7 заработал пенальти с помощью бисиклеты и ответил на гол Ребича

"Милан" на своем поле сыграл с "Ювентусом" вничью 1:1 в первом полуфинальном поединке Кубка Италии. Ответный матч состоится 4 марта. Первый тайм завершился нулями на табло, но на 61-й минуте "Милан" вышел вперед: после навеса с правого фланга мяч оказался у Анте Ребича – хорват сумел пробить мимо Буффона, ведя борьбу с защитником.

Через 10 минут вторую желтую карточку за фол на Пауло Дибале получил защитник хозяев Тео Эрнандес – сонные туринцы учуяли запах крови и побежали отыгрываться.

На 88-й минуте Роналду дождался навеса, находясь в штрафной площадке, и пробил бисиклетой по воротам, но попал в локоть защитника. Судья приговорил "россонери" к 11-метровому, правда, после подсказки VAR. Сам Криштиану и расстроил Доннарумму.