  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Паритет на Сан-Сиро. Как CR7 заработал пенальти с помощью бисиклеты и ответил на гол Ребича
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Паритет на Сан-Сиро. Как CR7 заработал пенальти с помощью бисиклеты и ответил на гол Ребича

Италия
(3 голосов)

Видео голов

Паритет на Сан-Сиро. Как CR7 заработал пенальти с помощью бисиклеты и ответил на гол Ребича
Новина українською

"Милан" на своем поле сыграл с "Ювентусом" вничью 1:1 в первом полуфинальном поединке Кубка Италии. Ответный матч состоится 4 марта. Первый тайм завершился нулями на табло, но на 61-й минуте "Милан" вышел вперед: после навеса с правого фланга мяч оказался у Анте Ребича – хорват сумел пробить мимо Буффона, ведя борьбу с защитником.

Через 10 минут вторую желтую карточку за фол на Пауло Дибале получил защитник хозяев Тео Эрнандес – сонные туринцы учуяли запах крови и побежали отыгрываться.

Читайте такжеКубок Италии. Милан - Ювентус 1:1. Традиция стрелять себе в ногу

На 88-й минуте Роналду дождался навеса, находясь в штрафной площадке, и пробил бисиклетой по воротам, но попал в локоть защитника. Судья приговорил "россонери" к 11-метровому, правда, после подсказки VAR. Сам Криштиану и расстроил Доннарумму.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Анте Ребич Милан Тео Эрнандес
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
14.02.2020 в 14:42
Думаю, решающим моментом с назначением пенальти стало то, что мяч в створ ворот летел. А рука остановила полет мяча.
Ответить
0
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
14.02.2020 в 15:12
НІТ! "решающим моментом" стали воплі неодноразового володаря ЗМ! А м'яч летів вподовж лінії воротарського... Теж дуже небезпечно, але там тільки гравці Мілану проглядались Тобто ситуація доволі суперечлива і все вирішувало трактування арбітра. Враховуючи за що суддя дав першу картку Ернандесу... рефері просто "поховав" сподівання господарів використавши своє право трактувати / застосовувати той чи інший пункт Правил.
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
14.02.2020 в 14:12
На мой взгляд тут пеналя и близко нет.
Ответить
+1
0
ivst (kharkov)
14.02.2020 в 14:01
классический гол супербомбардира: с расстояния пяти сантиметров он бьёт в руку игрока, находящегося к нему спиной, и тут же, без помощи всякого ВАР, начинает требовать пенальти
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...