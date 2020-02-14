Герой футбольного дня. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду не был лучшим игроком "Ювентуса" во вчерашнем матче против "Милана". Более того, "Ювентус", который в последние годы просто загребает в свои руки внутренние трофеи широким мотовилом, не был лучше "Милана". Однако в конце встречи на итоговый результат повлиял фактор Роналду. После таких эпизодов становится понятно, что приобретение португальца было не только имиджево-маркетинговым ходом. И достояние от трансфера Роналду – это не только вырученные средства за проданные футболки, не только резкий рост популярности клуба. Это еще и чисто футбольные дивиденды.

Кто знает, сумел бы кто-то другой на месте Роналду воспользоваться не самой удобной передачей с фланга и пробить так виртуозно? Да и он не просто пробил, а достиг цели, как сделал это в подобном стиле в футболке "Реала" в матче против "Юве", после чего купался в овациях туринской публики. Тот эпизод из поединка Лиги чемпионов стал ключевым в плоскости выбора португальцем будущего вектора, а вчерашний момент, возможно, станет ключевым для "зебр" в турнире, который Роналду никогда в своей карьере не выигрывал.

Мы говорим о том, что не каждый на месте Роналду сумел бы так пробить. Но надо говорить и о том, что будь на месте Криштиану другой футболист, арбитр мог бы и не назначить такой пенальти. Как объяснили нам судейские эксперты-практики – эпизод из разряда "50 на 50". Мяч летел в створ, а рука футболиста "Милана" увеличивала объем тела. Однако делала это не искусственно, а согласно биомеханики движений, которая предусматривает сохранение равновесия при прыжке. Также аргументом против пенальти является то, что Де Шильо был развернут к Роналду спиной и находился в шаге-двух от него. Точно 50 на 50, но с учетом авторитета того, кто просил одиннадцатиметровый.

Он забивает уже в десяти подряд поединках Серии А, а в Кубке отличился во второй раз в двух матчах этого турнира. Только чудо может помешать Роналду превзойти бомбардирский показатель своего первого сезона в Италии.