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Райола: Ибрагимович принёс в команду новую психологию

Италия
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По мнению агента, его подопечный очень помог миланскому клубу

Райола: Ибрагимович принёс в команду новую психологию
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Агент форварда "Милана" Златана Ибрагимовича Мино Райола, рассказал о планах своего клиента. По словам Райолы, после окончания сезона шведский форвард решит, хочет ли он остаться в итальянском клубе.

"В "Милане" есть собственный проект, который только реализуется. Ибрагимович по окончании сезона решит, что он хочет делать, остаться или уходить.

Что бы я ему посоветовал? Продолжать, если он получает удовольствие, или останавливаться, если игра не приносит ему нужных эмоций. Пока мне кажется, что он наслаждается игрой, это видно по нему. Он помогает своим одноклубникам. Он принёс в команду новую психологию", — цитирует Райолу Milan News.It.

Напомним, что Ибрагимович вернулся в "Милан" во время зимнего трансферного окна в качестве свободного агента. Ранее 38-летний швед выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси".

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В статье: Златан Ибрагимович Мино Райола Милан (Италия)
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