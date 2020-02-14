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Интер в ближайшее время может подписать полузащитника МЮ
Игрок может перейти летом в качестве свободного агента
Миланский "Интер" этим летом может бесплатно заполучить вингера "Манчестер Юнайтед" Тахита Чонга. Об этом сообщает Calciomercato.com.
Действующий контракт Чонга с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня 2020 года. Руководство манкунианцев пока не может согласовать с игроком новый договор.
В нынешнем сезоне Тахит забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач в 9 матчах за "Манчестер Юнайтед" (U23).
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