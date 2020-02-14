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Интер вновь теряет Сенси - полузащитник травмировался третий раз за сезон

Италия
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Конте теряет важного футболиста перед матчем с конкурентом

Интер вновь теряет Сенси - полузащитник травмировался третий раз за сезон
UA-Футбол
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В игре против "Лацио", которая состоится в ближайшюю субботу, "Интер" не сможет расчитывать на ключевого футболиста. Об этом сообщает официальный сайт миланского клуба.

Стефано Сенси получил повреждение в игре проив "Наполи". У него была обнаружена трещина в кости левой стопы. Сроки восстановления игрока пока что неизвестны.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник травмировался уже в третий раз. Всего, из-за различных повреждений, Сенси пропустил 10 матчей.

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Крайне вероятно, что место Стефано в старте займет Кристиан Эриксен, который летом был куплен из "Тоттенхэма".

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В статье: Интер (Милан) Стефано Сенси
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