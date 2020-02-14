Фонсека: Сейчас у Ромы все не очень хорошо, но мы верим в свою работу и это главное

Завтра "Рома" встретится с "Аталантой". Паулу Фонсека посетил пресс-конференцию и пообщался с журналистами.

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"Завтра будет очень сложно. "Аталанта" очень агрессивная команда, которая прекрасно играет в атаке. У них отличные игрок и отличный тренер. Это будет один из самых сложных матчей для нас .

Возможно, я внесу некоторые коррективы в состав, но главное - не менять наш стиль игры. Сейчас наши дела идут не очень хорошо. Но мы продолжаем верить в свою работу и это главное.

Карлес Перес? Он отлично проявил себя в игре против "Болоньи". Думаю, что он понял, чем итальянский футбол отличается от испанского. Но я не думаю, что он сможет отыграть весь матч завтра", - заявил португальский наставник.

Сейчас "Аталанта" опережает "Рому" на три пункта. Команды ведут борьбу за попадения в первую четверку.