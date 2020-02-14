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Полузащитник Лацио рассказал, когда клуб начал мечтать о Скудетто

Италия
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Не рано ли начались подобные разговоры?

Полузащитник Лацио рассказал, когда клуб начал мечтать о Скудетто
UA-Футбол
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Один из лидеров "Лацио" Сергей Милинкович-Савич рассказал о своей главной мечте - победе в чемпионате Италии.

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"Лацио" начал мечтать о Скудетто после игры с "Аталантой". Мы проиграли первый тайм 0:3, но смогли вырвать ничью. Сейчас мы видим, что можем побороться за трофей. Никто от нас не требует обязательной победы. Главная цель - выход в Лигу Чемпионов.

Но, если все пойдет так как я надеюсь, то у меня будет возможность сделать новую татуировку на моей руке в честь столь важного события", - цитирует серба Sky Sport Italia.

Сейчас "Лацио" идет на третьем месте, отставая от лидеров на 1 очко. На этих выходных их ждет игра против "Интера".

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В статье: Лацио (Рим) Сергей Милинкович-Савич
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