Полузащитник Лацио рассказал, когда клуб начал мечтать о Скудетто

Один из лидеров "Лацио" Сергей Милинкович-Савич рассказал о своей главной мечте - победе в чемпионате Италии.

"Лацио" начал мечтать о Скудетто после игры с "Аталантой". Мы проиграли первый тайм 0:3, но смогли вырвать ничью. Сейчас мы видим, что можем побороться за трофей. Никто от нас не требует обязательной победы. Главная цель - выход в Лигу Чемпионов.

Но, если все пойдет так как я надеюсь, то у меня будет возможность сделать новую татуировку на моей руке в честь столь важного события", - цитирует серба Sky Sport Italia.

Сейчас "Лацио" идет на третьем месте, отставая от лидеров на 1 очко. На этих выходных их ждет игра против "Интера".