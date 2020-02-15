Аталанта - Рома. Анонс и прогноз матча

15 февраля. 21:45. Серия А. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

В начале марта 2019-го года кризис в "Роме" достиг апогея, закончившись увольнением главного тренера. Тогда же "Аталанта" начала свой спурт, в итоге приведший ее на третье место. Не прошло и года - и римляне чувствуют себя так же, как и тогда. Если не хуже. А бергамцы, начавшие год непросто, готовы начать новый спурт. В случае победы сегодня они укрепятся на четвертом месте на расстоянии шести очков от соперника. Для которого такой исход будет серьезнейшим ударом. Потому битва ожидается нешуточная. В первом круге в вязком матче "Аталанта" дожала соперника. Но сегодня должно быть поярче.

Положение "Ромы" в турнирной таблице весьма похоже на положение после 23-го тура предыдущего сезона, считающегося провальным. Тогда до четвертого места не хватало одного очка, ныне трех, до третьего тогда пяти, ныне - 14-ти. Показатели забитых и пропущенных мячей практически идентичны. С начала года все и вовсе плохо - четыре поражения в шести матчах лиги с 13-ю пропущенными. Два первых тайма подряд - против "Сассуоло" и "Болоньи" - были позорно провалены. Команда просто не борется за мяч, крайне редко попадает в створ ворот, ошибается в обороне. То есть проваливается на всех участках поля.

И, разумеется, все это не проходит тихо. Капитан Эдин Джеко критикует других игроков, спортивный директор Джанлука Петраки ссорится с ним, ведет тяжелые беседы с тренером. Он говорит о "нулевом сезоне", то есть начале пути, и о терпении после летней кадровой "революции". Однако терпением Рим и "Рома" никогда не отличались. Паулу Фонсека говорит о нервах команды, об отсутствии уверенности в себе, боязни играть. "Ныне всё под вопросом". А слова молодого игрока "Болоньи" Схутена "по именам они кажутся сильными, но по игре - нет" и вовсе унизительны. Непростые времена. При том, что, как говорят сами игроки, весьма важные.

В "Аталанте" ситуация также далеко не идеальна. Между феноменальными 5:0 и 7:0 она умудряется не переигрывать дома аутсайдеров. В пяти плотных матчах подряд не победила. В 23-ем туре пришлось устраивать камбек во Флоренции против довольно четко перекрывавшего соперника. Победу принесли удар издали вышедшего на замену Руслана Малиновского и жесткая борьба в обороне. Именно борьбу при счете 0:1 отмечал автор первого гола Дуван Сапата. Что же касается скорости, креатива, стабильности в обороне - они не всегда заметны.

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Тем не менее, состояние "Богини" с состоянием "Ромы" никак не сравнить. Даже при посредственной игре во Флоренции она нашла два гола и побила очередной рекорд лиги - никто за последние 60 лет не забивал 61 мяч в 23-ех турах. Лишь одна команда в лигах Топ-5 - "Манчестер Сити" - забила в нынешнем сезоне больше. А камбек против "Фиорентины" - признак возвращения знаменитого характера команды. В преддверии такой важной битвы в лиге и возвращения Лиги Чемпионов это как нельзя кстати. Не случайно Сапата заявляет, что именно сейчас отличное время для побега от "Ромы".

Кадры

Кадровый кризис "Ромы" продолжает влиять на нее. К Дзаньоло, Дзаппакосте, Диавара и Пасторе добавился второй вратарь Миранте. Кристанте дисквалифицирован. Потому Фонсеке придется прибегнуть к неконвенциональным методам - перевести Манчини в опорную зону. Осенью такое решение немало помогло. Да и ныне, учитывая в том числе и проблемы Джанлуки в центре обороны, выглядит вдвойне логичным. Ставший глухим запасным Фасио займет его место рядом с сильно сдавшим Смоллингом.

Зато на флангах обороны есть выбор. Сантон и Бруно Перес справа, Коларов и Спинаццола слева. Да и на флангах атаки. Даже при повреждении Мхитаряна, ставящем его участие в матче под вопрос, за место в стартовом составе борются Перотти, Клюйверт, Ундер и Карлес Перес. Хотя последнего Фонсека все еще не считает готовым играть полные матчи. Лучший ассистент команды Лоренцо Пеллегрини уже отбыл дисквалификацию. А в центре атаки, как всегда, выйдет Джеко. Босниец забил три мяча в последних четырех матчах и, похоже, вернул форму, потерянную в начале зимы.

В "Аталанте" все более предсказуемо. Гасперини постоянно признается в своей нелюбви к ротации. Потому даже в преддверии битвы с "Валенсией" должен задействовать сильнейший состав. Де Роон вернулся после дисквалификации и должен заменить Марио Пашалича, не впечатлившего во Флоренции. Малиновский, несмотря на свой гол, также подождет в запасе. Йосип Иличич, побивший сезонный рекорд карьеры по голам (14), и Дуван Сапата, забивший два мяча в последних трех матчах, начнут матч с первых минут. Колумбиец все еще не слишком доволен своей формой, заявляя, что ему понадобится еще немного времени. Но и сейчас он крайне опасен.

"Аталанта": Голлини, Джимсити, Толой, Паломино, Кастань, Фройлер, Де Роон, Гозенс, Иличич, Гомес, Д. Сапата

"Рома": Лопес, Сантон, Смоллинг, Фасио, Коларов, Верету, Манчини, Ундер, Лоренцо Пеллегрини, Перотти, Джеко

Прогноз: Аталанта - Рома 2:2

"Аталанта" - фаворит матча. Она пребывает в гораздо лучшем настроении. Собирается против мощных соперников. А призывы Мхитаряна не думать о важности матча говорят о психологических проблемах "Ромы". Впрочем, и бергамцы не безгрешны, думают и об ЛЧ. Обе команды играют в гостях лучше, чем дома, перевод Манчини в центр поля - сильный ход. "Рома" выиграла у "Аталанты" лишь один матч из десяти последних, но в гостях как раз проиграла лишь один из семи последних. Да и она лучше играет против сильных соперников - ничьи против "Интера" и "Лацио", победы над "Наполи" и "Миланом". Потому ничья реальна.