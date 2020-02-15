Обамеянг попал в шорт-лист Интера на лето

Главный тренер "Интера" Антонио Конте включил капитана "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга в список своих трансферных целей на грядущее лето.

После окончания этого сезона "Интер" рискует лишиться сразу двух нападающих. Арендуемый у "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес, вероятно, вернется в Англию, а Лаутаро Мартинеса жаждет переманить "Барселона".

В сложившейся ситуации Конте обратил внимание на Обамеянга, у которого по окончании этого сезона останется только 12 месяцев по контракту.

Если не случится чуда, и "Арсенал" не попадет в Лигу Чемпионов на будущий сезон, лондонский клуб просто не сможет уговорить Пьер-Эмерика на новый контракт, а потому будет вынужден продать 30-летнего габонца, утверждает Daily Mirror.

Издание добавляет, что Обамеянг уже отклонил одно предложение "Арсенала" о новом контракте с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю. На закате своей карьеры Пьер-Эмерик твердо настроен побороться за трофеи и снова выступить в Лиге Чемпионов.