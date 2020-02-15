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Лацио намерен заключить предварительный контракт с Жиру

Италия
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Лацио намерен заключить предварительный контракт с Жиру
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"Лацио" заинтересован в подписании форварда "Челси" Оливье Жиру.

По информации The Telegraph, "бьянкочелести" предложили опытному таргетмену заключить предварительный контракт о переходе в июле на правах свободного агента. Тем не менее, Оливье не спешит принимать условия римского клуба, желая до этого выслушать предложение "Тоттенхэма", так как его семья предпочла бы при возможности остаться в Лондоне.

"Шпоры" хотели подписать Жиру в январе, намереваясь заменить им травмированного Харри Кейна. Понадобится ли француз "Тоттенхэму" летом – большой вопрос.

В этом сезоне Оливье Жиру провёл 7 матчей за "Челси", отметившись одним голом.

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В статье: Оливье Жиру Лацио (Рим) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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