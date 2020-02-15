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Гасперини: С VAR сомнений стало еще больше. Технология полностью провалилась

Италия
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Итальянский специалист поделился мыслями насчет системы видеоповторов

Гасперини: С VAR сомнений стало еще больше. Технология полностью провалилась
Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал работу VAR и возможное введение в Серии А запросов на применение технологии видеоповторов.

"Допущено слишком много ошибок, и сомнений стало еще больше, чем до использования VAR. По-моему, технология полностью провалилась. Целью было добиться справедливых решений при очевидных ошибках, но происходит обратное. Из-за VAR сомнений стало еще больше. Когда ты принимаешь неверное решение даже после просмотра понятной и четкой видеозаписи, все превращается в очень опасный бумеранг. Мы уже почти привыкли к этому.

Думаю, запросы на VAR могут создать дополнительные проблемы, возникнет хаос. Что такое я могу увидеть с 70 метров, чего не могут увидеть рефери и видеоассистент? Я тренер, я не хочу быть арбитром", – рассказал Джан Пьеро Гасперини для La Gazzetta dello Sport.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини VAR
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Источник:
Football Italia
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