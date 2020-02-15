Серия А. Аталанта - Рома 2:1. Не будите спящую Богиню

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Рома" 2:1

Голы: Паломино 50, Пашалич 59 - Джеко 45

"Аталанта": Голлини, Джимсити, Толой, Паломино, Хатебур, Фройлер, Де Роон, Гозенс, Иличич (Малиновский 83), Гомес (Муриэль 86), Д. Сапата (Пашалич 58)

"Рома": Лопес, Б. Перес, Смоллинг, Фасио, Коларов, Манчини (Верету 68), Лоренцо Пеллегрини, Клюйверт (К. Перес 62), Мхитарян, Перотти (Вильяр 78), Джеко

Предупреждения: Гозенс 58 - Манчини 9, Мхитарян 27, Фасио 88

Четыре поражения в шести матчах лиги с 13-ю пропущенными, два кошмарных первых тайма подряд, эпидемия травм - причины того, что февральский матч мог определить весь сезон "Ромы". Ведь поражение и минус шесть очков от четвёртого места превращали шторм в клубе в ураган. Правда, как раз против сильных соперников и в гостях "волки" собираются. А сама "Аталанта" дома играет хуже, чередует исторические победы с потерями очков. Да еще и не выиграла в пяти из последних шести плотных матчей. Но в решающий момент доказала свою силу и характер. Во второй раз подряд и уже в который в целом устроив камбек.

Матч мог стать похожим на сумасшедшие ничьи 3:3 в предыдущем сезоне, либо на матч первого круга с унылым первым часом игры. Поначалу получалось ближе к последнему. По пять ударов по воротам и по одному в створ в первом тайме, кроме дебюта матча, непривычно медленный темп, жёсткие стыки. "Аталанта" выиграла тайм по владению мячом со счётом 60:40 и начала очень мощно. Пятка Сапаты и пас Иличича устроили Гомесу выход один-на-один. Но тогда Лопес спас. Иличич замкнул прострел Гозенса неточно, Толой совсем чуть-чуть не попал ударом через себя ножницами. Вот и все. "Рома" четко и довольно легко оборонялась.

В атаке получалось хуже. Первый удар лишь на 20-ой минуте, ничего особенного до сороковой. Зато затем Пеллегрини не попал в пустой угол. А вскоре выбивший тогда мяч Паломино грубо ошибся, Джеко прошел вперед и низом с 20-ти метров забил свой четвёртый мяч в пяти последних матчах. Обеспечив нам яркое начало второго тайма. Как и в предыдущем туре, именно тогда "Аталанта" отыгралась - угловой, скидка Джимсити, реабилитация Паломино в падении. Тут же начался штурм ворот Лопеса, Фасио выбил с линии. А после перехвата Гомес пробросил мяч Пашаличу, только-только вышедшему на замену, и тот элегантно забросил в угол.

После этого "Аталанта" уже играла в "кошки-мышки" с "Ромой". Просто не отдавала ей мяч, держала ее на расстоянии от своих ворот, растягивала на флангах, забрасывала в штрафную. Полные обороты хозяева не включали, потому особо опасных моментов не было. Но и этого хватало для ощущения беспомощности гостей. Паулу Фонсека даже сменил вингера на опорника с целью зацепиться за мяч и центр поля. Чуть-чуть помогло. Но скорее из-за отхода самой "Аталанты" назад. Ее далеко не идеальная оборона удержала это преимущество с неимоверной легкостью.

В текущем сезоне "Аталанта" пропускала первой в десяти матчах лиги. В пяти из них она сумела победить, еще три свела вничью. По камбекам за 3.5 года работы с Джан Пьеро Гасперини она лучшая в лигах Топ-5. "Богиня" готова к возвращению Лиги Чемпионов. И к оформлению путевки туда на следующий сезон. Да, шесть очков преимущества за 14 туров до финиша - мало. Но "Рома" ныне не выглядит командой, способной ликвидировать такое преимущество. Ей понадобится что-то особенное для изменения этого сезона.