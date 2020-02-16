Лацио - Интер. Анонс и прогноз матча

16 февраля. 21:45. Серия А. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный арбитр: Джанлука Рокки

В последний раз лишь одно очко разделяло трех лидеров Серии А после 23-го тура в сезоне 2001/02. Тогда все три боролись до последнего тура, и Скудетто у "Интера" отобрал "Лацио" победой над ним на "Стадио Олимпико" (4:2). Ныне ставки даже выше, ведь и "орлы" борются за Скудетто. Никогда еще в истории лиги в 24-ом туре не встречались команды с таким большим общим очковым уловом - 107. А это доказательство силы команд и особенного сезона в лиге. Обе проделали великолепную работу, обе чувствуют слабость "Ювентуса" и желают доказать всем, что способны сбросить его с трона. Очный матч - лучшая возможность для этого.

Три с половиной года тяжёлой часто неблагодарной работы наконец-то дают плоды в лиге. "Лацио" стал великолепной командой без слабых мест. 53 забитых мяча - второй показатель в лиге, 20 пропущенных - первый вместе с "Интером", лучший бомбардир и лучший ассистент лиги играют за него. Побит рекорд клуба - 18 матчей без поражений подряд. Причем победы добиваются различными путями. Домашние разгромы, гостевые решающие голы в добавленное время, умение играть на "ноль". Матч 23-го тура в Парме был неярким, непростым, скандальным из-за судейства. Но в итоге закончился победой со счётом 1:0. Из тех, которые и ведут к Скудетто.

В клубе все еще прежде всего говорят о месте в Топ-4. Вместе с тем, ныне, когда оно кажется обеспеченным, можно и помечтать о Скудетто. Сергей Милинкович-Савич рассказывает о переломном возвращении с 0:3 на 3:3 против "Аталанты". "С тех пор мы не оглядываемся назад. Мы знаем, что способны на это". А его наставник Симоне Индзаги чувствует себя странно на такой высоте, не собирается превращать Скудетто в навязчивую идею. Но и заявляет, что команда заслуживает всего, чего достигла. И вправду, оборона и отработанный до автоматизма быстрый переход в атаку, плюс появившийся характер гранда - то, что нужно для большого успеха.

"Интер" обладает теми же козырями, играет по той же тактической схеме 3-5-2. Плюс располагает гораздо более глубокой скамьей запасных. И тренером, умеющим брать трофеи. Даже Антонио Конте не сумел предотвратить традиционный зимний провал, три ничьи в лиге подряд, затем два плохих первых тайма против "Удинезе" и "Милана" и поражение в Кубке дома от "Наполи" (0:1) почти без шансов забить - тревожные признаки. Но даже при этом команда идет первой в Серии А, что окрыляет и вызывает надежду на золотую весну. И Антонио Кандрева видит в этом не чудеса, а результат тяжёлой летней работы. Прежде всего - тренерской. Как и в "Лацио".

Конте считает "Интер" и "Лацио" аутсайдерами борьбы за Скудетто. Он оправдывал поражение в Кубке глубокой обороной соперника, но и медленной и не слишком умной игрой своей команды. А первый тайм дерби назвал тяжелейшим в сезоне, признаваясь, что боялся разгрома. Зато во втором "Интер" проявил фантастический характер. Опорники (Брозович, Весино), которых часто критикуют за отсутствие креатива, забили. Как и защитник, и нападающий. Такой камбек вызывает веру в то, что эта команда способна на все. Тем более, что январские новички Мозес и Янг уже освежают фланги и помогают своим опытом. А Кристиан Эриксен вскоре войдёт в игру.

Кадры

Победу в очном матче первого круга (1:0) сделали Кристиан Бираги, Данило Д'Амброзио и сейвы Самира Хандановича. Скорее всего, ни одного из них сегодня не будет в стартовом составе. На позициях латералей уже закрепились Кандрева (4 ассиста с начала декабря) и Янг. Мозес конкурирует с первым. В центр обороны возвращается после дисквалификации Бастони. Годин вновь уйдёт в запас. Вызывает вопросы лишь второй вратарь Даниэле Паделли, его агент даже жаловался на "резню" в прессе. Особенно он страдает при забросах с флангов. Но это то, что есть.

В центре поля, несмотря на травмы, есть достаточно вариантов. Вновь не сыграют травмированные Сенси и Гальярдини, но Конте отлично устроят мощные Весино и Барелла. Эриксена он все еще не считает готовым к интенсивной игре, понимая его проблемы и не собираясь спешить с ним. Лаутаро Мартинес возвращается после дисквалификации в дерби и вместе с Ромелу Лукаку попытается догнать первый тандем лиги - на счету второго 28 голов. Алексис Санчес хорошо проявлял себя в отсутствие аргентинца, способен помочь выходом на замену и сейчас.

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На счету Иммобиле и Кайседо 33 гола. "Парме" забивал именно последний после отскока от первого. Правда, здесь распределение менее равномерное, чем у ЛуЛа - не 17 и 11, а 25 и 8. Причем Чиро не забивал в последних двух матчах, а "Интеру" и вовсе не забивал в последних восьми. Три подряд "сухих" матча в нынешнем сезоне он еще не выдавал, потому стоит обратить внимание на его попытки прервать эти серии. И на попытки Луиса Альберто найти первый ассист с декабря. Успех всех этих попыток, учитывая всего один забитый командой мяч в двух последних матчах, крайне важен.

За "кроссы" в штрафную Паделли будут отвечать Лаццари и Хони. Поскольку капитан Лулич травмирован. Серьёзная потеря, правда, единственная. Ведь Луис Фелипе уже здоров, Раду и второй правый латераль Марушич также в порядке. Баштуш и Патрик готовы помочь в обороне, Пароло - в центре поля. Хоакин Корреа уже готов и заменить Кайседо в стартовом составе и помочь команде в работе с мячом. А Милинкович-Савич будет доказывать "Интеру", что его стоит приобрести. Центр поля команды запасной полузащитник Данило Катальди и вовсе считает лучшим в лиге. Он недалек от истины.

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Хони, Луис Альберто, Иммобиле, Кайседо

"Интер": Паделли, Бастони, Шкриньяр, Де Фрай, Кандрева, Брозович, Весино, Барелла, Янг, Л. Мартинес, Лукаку

Прямая речь

Симоне Индзаги, главный тренер "Лацио": "Скудетто? Этот матч не решающий, но он может дать большой импульс. Мы должны оставаться наверху как можно дольше и ожидать удобного момента... "Интер" силен и нацелен на борьбу, организован, за него играют чемпионы. Крайне важно изолировать Лукаку и Лаутаро".

Антонио Конте, главный тренер "Интера": "Лацио" выигрывает трофеи, сохранил лидеров, Индзаги работает великолепно. Его планирование и терпение дают результат. И мы, и они в отличной форме. Потому матч будет равным... При битве схожих схем особенно важны фланговые игроки. Но нужно обратить внимание и на их форвардов и на Милинковича-Савича".

Прогноз: Лацио - Интер 1:1

Обе команды весьма осторожны, способны нейтрализовать друг друга идентичной тактической схемой. К обеим накопились вопросы. К "Интеру" - по первым таймам. К "Лацио" - по голам. Потому ожидаем осторожное начало и недостаток голов. "Лацио" играет дома, но это ничего не обещает. Ведь "Интер" в гостях играет лучше - девять побед и две ничьи в 11-ти матчах. Лучше и в очных матчах - пять побед и ничья в семи последних в лиге. С тремя победами на "Олимпико" и тремя "сухими" матчами подряд. Да и в целом в восьми последних очных матчах хозяева, кто бы ими ни был, побеждали лишь однажды. Вряд ли победят и сейчас.