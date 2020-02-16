Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал шансы своей команды на попадание в зону Лиги Чемпионов после поражения от "Аталанты" (1:2) в 24-м туре Серии А.

"Аталанта – очень сложный соперник. Они много создают во всех матчах, но нам удалось ограничить их атакующий потенциал. Однако потом мы пропустили два необязательных гола. Всего мы пропустили 3 гола с угловых в последних играх, что не может радовать. Уверен, мы вернемся к победам в следующем туре и изменим ход событий.

Шансы на попадание в Лигу Чемпионов? Впереди еще 14 матчей. Это будет нелегко, так как Серия А в этом сезоне очень сбалансирована, но я уверен, что все еще возможно", – цитирует экс-наставника "Шахтёра" DAZN.