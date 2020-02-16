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Фонсека – о финише Ромы в топ-4: Будет сложно, но шансы еще есть

Италия
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Наставник надеется вывести "волков" в Лигу Чемпионов

Фонсека – о финише Ромы в топ-4: Будет сложно, но шансы еще есть
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Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал шансы своей команды на попадание в зону Лиги Чемпионов после поражения от "Аталанты" (1:2) в 24-м туре Серии А.

"Аталанта – очень сложный соперник. Они много создают во всех матчах, но нам удалось ограничить их атакующий потенциал. Однако потом мы пропустили два необязательных гола. Всего мы пропустили 3 гола с угловых в последних играх, что не может радовать. Уверен, мы вернемся к победам в следующем туре и изменим ход событий.

Шансы на попадание в Лигу Чемпионов? Впереди еще 14 матчей. Это будет нелегко, так как Серия А в этом сезоне очень сбалансирована, но я уверен, что все еще возможно", – цитирует экс-наставника "Шахтёра" DAZN.

На данный момент "Рома" отстаёт от "Аталанты" (4-е место) на 6 очков.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека
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