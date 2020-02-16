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Третье подряд поражение Фонсеки. Аталанта - Рома 2:1. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть онлайн видео Аталанта - Рома, Серия А, 15 февраля 2020

Третье подряд поражение Фонсеки. Аталанта - Рома 2:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча 24-го тура итальянской Серии А, в котором "Аталанта" принимала "Рому". Поединок был важным с точки зрения борьбы за четвертое лигочемпионское место. Римляне выиграли первый тайм благодаря голу Джеко, но команда из Бергамо ответила после перерыва - сначала Паломино сравнял счет, а затем Пашалич классно пробил в девятку. Руслан Малиновский вышел на замену в конце игры. Таким образом, "Аталанта" укрепилась на четвертой строчке, оторвавшись от "Ромы" уже на шесть очков. Римская команда проиграла уже три последних поединка в рамках Серии А.

Итальянская Серия. 24-й тур
15 февраля. Бергамо. Стадио Атлети Адзурри де Италия
"Аталанта" - "Рома" 2:1
Голы: Паломино 50, Пашалич 59 - Джеко 45

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В статье: Эдин Джеко Аталанта (Бергамо) Рома (Рим) Марио Пашалич
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