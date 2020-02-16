Стефано Пиоли: Я понимаю свою роль в Милане. Будущее определят результаты

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мыслями насчет своего будущего в стане "россонери".

"Я прекрасно знаю, в чем заключается моя роль, что это большой клуб, и естественно, всегда будут слухи о моем будущем, но мы должны сконцентрироваться на этом сезоне, так как можно набрать еще 45 очков.

Я не беспокоюсь о своем будущем и не думаю об этом, мы хотим по максимуму использовать эту ситуацию. Всегда чувствовал поддержку клуба, я знаю, какова моя роль. В конце концов, результаты вместе с проделанной работой определят будущие ситуации", – рассказал Стефано Пиоли.