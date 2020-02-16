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Серия А. Еще одна серая домашняя победа Ювентуса, развал Сампдории

Италия
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Чемпион побеждает без Криштиану Роналду

Серия А. Еще одна серая домашняя победа Ювентуса, развал Сампдории
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Брешия" 2:0

Голы: Дибала 39, Куадрадо 75

"Ювентус": Щесны, Данило, Ругани, Бонуччи (Кьеллини 78), Сандро, Рэмзи (Пьянич 65, Матюиди 73), Бентанкур, Рабио, Куадрадо, Игуаин, Дибала

"Брешия": Альфонсо (Андреначчи 10), Сабелли, Матею, Чанселлор, Мартелла, Бизоли, Дессена, Бьярнасон (Ндои 80), Жмрхал (Скрабб 90), Айе, Балотелли

Предупреждения: Бонуччи 19, Игуаин 43, Бентанкур 64 - Айе 33

Удаление: Айе 37 (вторая желтая)

Вне "Алльянц Стадиум" "Ювентус" проиграл три и выиграл лишь один из пяти последних матчей. В двух последних уступил в Вероне в лиге и спасся лишь в концовке в Милане в Кубке. Что вызвало немало бурных неприятных разговоров о команде и тренере. Зато дома он одержал шесть побед подряд. Пусть и далеко не всегда играя хорошо. И в матче против 19-ой команды лиги, набравшей лишь три очка в предыдущих восьми матчах и совсем недавно назначившей четвёртого главного тренера в сезоне, он не впечатлил. Но хотя бы получил передышку. И предоставил такую Криштиану Роналду, Пьяничу, Де Лихту и Матюиди.

"Брешия" лишилась своих важных игроков - Тонали, Ромуло, Йоронена, Торрегроссы - не по своей воле, из-за травм. Из-за травмы пришлось уже на десятой минуте выпускать третьего вратаря Андреначчи, в резюме которого к 25-ти годам лишь десять матчей в Серии Б и ноль - в Серии А. Тем не менее, и даже при 25-30 процентах владения мячом и восьми угловых за первые 16 минут, гости держались спокойно. Хозяева просто поражали беспомощностью атаки. Первый удар в створ ворот в матче на 32-ой минуте нанес Бьярнасон. В одном отличном эпизоде Дибала пробил ужасно с восьми метров.

И все же на перерыв чемпион ушёл с преимуществом по голам и игрокам на поле. Форвард Айе свалил Рэмзи за метр до линии своей штрафной, покинул поле, и Дибала положил мяч во вратарский угол. Тут же Андреначчи спас после удара головой Ругани, переведя мяч в перекладину. В начале второго тайма защитник Сабелли вытащил мяч Игуаина с линии ворот. Правда, далее туринцы слишком успокоились. Их атака вернулась к медленному темпу и явному недостатку воображения. Зато вполне хватило полного перекрытия своей половины поля. А пятка Матюиди (Пьянич почти сразу травмировался) вывела Куадрадо на вратаря.

Отметим также возвращение капитана Джорджо Кьеллини. 35-летний защитник пропустил полгода из-за разрыва крестообразных связок колена и сегодня получил первые игровые минуты с августа. Разумеется, стадион встречал его овацией.


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Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Фиорентина" 1:5

Голы: Габбьядини 90 - Торсби 7 (автогол), Влахович 18 (пен.), 58, Кьеза 40 (пен.), 79

"Сампдория": Аудеро, Берешински, Тонелли, Колли, Мурру, Торсби (Виейра 46), Бертолаччи (Янкто 46), Линетти, Рамирес (Депаоли 67), Габбьядини, Квальярелла

"Фиорентина": Драговски, Миленкович, Х. Пеццелла, Касерес, Лирола, Данкан (Бенасси 71), Бадель, Кастровилли (Пулгар 67), Дальберт, Влахович, Кьеза (Геззаль 81)

Предупреждения: Мурру 19, Рамирес 22, Колли 53, Депаоли 86 - Влахович 19, Бадель 35, Данкан 45+1

Удаления: Мурру 39 (вторая желтая) - Бадель 45 (вторая желтая)

"Сампдория" и "Фиорентина" в нынешнем сезоне надеялись бороться за место в Топ-6. И уж точно не за выживание. Но на время начало очного матча их от зоны вылета отделяли 2-3 очка и 1-3 места. "Дория" до победы над "Торино" в гостях набрала лишь очко в трех матчах. "Фиорентина" - одно в последних трех с одним забитым. Обеим срочно требовались изменение, пробуждение, прорыв. И изменения Джузеппе Якини в итоге принесли ему результат. Обещающий продолжение. А Клаудио Раньери после месяца относительного спокойствия вновь вынужден ввязаться в прямую борьбу с заклятым соседом "Дженоа".

Консервативный Якини убрал в запас до того почти неприкасаемых Пулгара, Бенасси и Кутроне. И получил дивиденды от заменившего последнего Влаховича. До 18-ой минуты гости не нанесли ни одного удара с игры. Но забили дважды. Влахович прострелил справа, и Торсби срезал в собственные ворота. Следующие голы принесли рука Рамиреса и локоть Мурру (в лицо оппоненту). Влахович и Кьеза исполняли пенальти неидеально, но им повезло. А во втором тайме серб на добивании и Кьеза классным ударом в "девятку" в падении с линии штрафной увеличили разгром. Федерико еще и дважды попадал в каркас ворот.

Бардак в "Сампдории" продолжается с самого начала сезона. На днях он вышел на очередной уровень. Весь Совет Директоров, включая вице- президента клуба, подал в отставку. После такого выступления, возможно, за ним последует и Раньери.

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Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Парма" 0:1

Гол: Жервиньо 25

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Романья, Д. Феррари, Кирьякопулос, Обьянг (Дефрель 65), Локателли, Берарди, Джуричич (Бурабия 65), Бога (Хараслин 77), Капуто

"Парма": Коломби, Дармиан (Лорини 43), Якопони, Алвеш, Гальоло, Эрнани, Бругман, Куртич, Силигарди (Д. Пеццелла 75), Корнелиус, Жервиньо (Грасси 55)

Предупреждения: Берарди 58, Локателли 77, Бурабия 81, Д. Феррари 90+3 - Лорини 72, Грасси 87, Бругман 90

После трех побед и ничьей в четырех матчах "Сассуоло" включился во всеобщую борьбу за шестое место. Встреча дома с "Пармой", также борющейся за него, должна была подтвердить его амбиции. И вроде бы соперника удалось поймать на не слишком успешных временах - всего две победы в последних восьми матчах, одна в пяти. Впрочем, "Парма"-то проигрывала "Лацио" и "Ювентусу", причем минимально и незаслуженно. То есть в целом играла неплохо. А "нероверди" брали очки у команд, терпящих бедствие - "Торино", "Сампдории", "Ромы", СПАЛ. У мощного боевитого соперника не получилось.

"Сассуоло" владел мячом 70 процентов времени, победил по ударам по воротам со счетом 15:7. Но лишь дважды попадал в створ. Да и тогда Коломби выручил. А при ударе Локателли издали выручил каркас ворот. "Парма" же, как всегда, нашла контратаку. Причем с прострела Корнелиуса забивал Жервиньо. Тот самый, желавший уехать в Катар зимой, временно исключенный из команды и слышавший от своего главного тренера жесткие слова о неблагодарности. В своем втором матче и первом "старте" в 2020-ом году ивуариец дал понять, что этот инцидент позади. Тем лучше для "Пармы".

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В статье: Серия А
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