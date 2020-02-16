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Кьеллини сыграл впервые с августа. У Джорджо был разрыв крестообразной связки

Италия
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35-летний защитник вышел на замену в матче с "Брешией"

Кьеллини сыграл впервые с августа. У Джорджо был разрыв крестообразной связки
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В рамках 24-го тура Серии А "Ювентус" дома обыграл "Брешию" 2:0.

Защитник "зебр" Джорджо Кьеллини вышел на футбольное поле в этом матче впервые с августа прошлого года.

35-летний итальянец в конце лета получил разрыв передней крестообразной связки правого колена на тренировке.

Кьеллини вышел на замену вместо Бонуччи на 78-й минуте. Леонардо передал для Джорджо капитанскую повязку.

Кьеллини сыграл впервые с августа. У Джорджо был разрыв крестообразной связки - изображение 1

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В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин) Серия А
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