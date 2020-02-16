Италия
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Кьеллини сыграл впервые с августа. У Джорджо был разрыв крестообразной связки
35-летний защитник вышел на замену в матче с "Брешией"
В рамках 24-го тура Серии А "Ювентус" дома обыграл "Брешию" 2:0.
Защитник "зебр" Джорджо Кьеллини вышел на футбольное поле в этом матче впервые с августа прошлого года.
35-летний итальянец в конце лета получил разрыв передней крестообразной связки правого колена на тренировке.
Кьеллини вышел на замену вместо Бонуччи на 78-й минуте. Леонардо передал для Джорджо капитанскую повязку.
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