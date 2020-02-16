Сарри: Мы решили позволить Роналду отдохнуть. Но Юве и так сделал то, что должен

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Брешией" в рамках 24-го тура Серии А.

"Ювентус" сделал то, что должен был сделать. Мы хорошо начали матч, проявили терпение, трижды попали в каркас ворот и более чем заслужили победу.

Сегодня у Дибалы было больше свободы передвижения, в то время как Куадрадо должен был приспособиться к своей позиции и, как следствие, помочь устранить пробелы. Это сложная ситуация, поскольку у нас много сильных игроков, у которых нет конкретной роли на поле. Дибала – нападающий, который однако хорошо опускается вглубь. Криштиану Роналду любит играть широко, Куадрадо может играть много разных ролей.

Мы решили позволить Роналду отдохнуть сегодня, так как он не может играть в каждом матче. Мы разработали эту систему для этой игры. В данный момент играем больше с атакующей тройкой, нежели с треквартистой. Это потому, что Рэмзи дал понять, что он предпочитает играть в полузащите, а не в качестве треквартисты. Дибала же любит находиться на более выдвинутой позиции.

Что касается выхода Кьеллини, если честно, он сам вышел на замену. Я обернулся, а он был рядом со мной в майке и спросил: "Мистер, на сколько минут?". Он говорил об этом со вчерашнего дня, желая выйти на последние 10 минут, поэтому я не смог удержаться!" – рассказал Маурицио Сарри.