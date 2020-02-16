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Ювентус - Брешия 2:0. Видеообзор матча

Италия
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Уверенная домашняя победа "зебр" под слоганом возвращения Кьеллини

Ювентус - Брешия 2:0. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 24-го тура Серии А "Ювентус" - "Брешия".

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Брешия" 2:0

Голы: Дибала 39, Куадрадо 75

"Ювентус": Щесны, Данило, Ругани, Бонуччи (Кьеллини 78), Сандро, Рэмзи (Пьянич 65, Матюиди 73), Бентанкур, Рабио, Куадрадо, Игуаин, Дибала

"Брешия": Альфонсо (Андреначчи 10), Сабелли, Матею, Чанселлор, Мартелла, Бизоли, Дессена, Бьярнасон (Ндои 80), Жмрхал (Скрабб 90), Айе, Балотелли

Предупреждения: Бонуччи 19, Игуаин 43, Бентанкур 64 - Айе 33

Удаление: Айе 37 (вторая желтая)

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Брешия (Брешия)
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