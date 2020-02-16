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Гаттузо: Наполи нужна серия побед, я еще не доверяю нынешней форме

Италия
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Наставник неаполитанцев поделился мыслями после победы над "Кальяри"

Гаттузо: Наполи нужна серия побед, я еще не доверяю нынешней форме
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Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал выездную победу над "Кальяри" в рамках 24-го тура Серии А.

"Наполи" нужна серия побед, чтобы сказать, что мы вернулись, я еще не доверяю нынешней форме. Нам следует помнить, что мы на верном пути и не должны с него сходить. Надо усердно работать.

Игроки – профессионалы, неважно, продлены ли их контракты или нет. Я уважаю моих игроков, я бы свернул горы за них, однако и им нужно работать ради меня. Хочу, чтобы они уважали клуб, свою профессию и партнеров. Если кто-то придет ко мне и скажет, что его мысли далеки от этой работы, я пожму ему руку и пойму.

У Аллана были важные предложения, но это дело клуба, а не мое. У меня нет проблем с ним, завтра мы начнем с чистого листа, я постараюсь привести его в лучшую форму. То, чего добился "Наполи", то, чего добился я, останется частью истории. Я многого достиг в своей карьере, но если выйду сейчас на поле, то сыграю плохо. Я не в форме, я старый и неповоротливый. Так что мы не можем позволить себе думать о прошлом.

В "Наполи" есть игроки, многого добившиеся с клубом, так зачем все портить? Давайте закончим сезон на высокой ноте", – рассказал Дженнаро Гаттузо.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Кальяри (Кальяри) Наполи (Неаполь)
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Источник:
Football Italia
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