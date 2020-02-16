Серия А. Лацио - Интер 2:1. О вреде владения мячом

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Интер" 2:1

Голы: Иммобиле 50 (пен.), Милинкович-Савич 70 - Янг 44

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Марушич, Лейва (Катальди 80), Милинкович-Савич, Хони (Лаццари 64), Луис Альберто, Иммобиле, Кайседо (Корреа 64)

"Интер": Паделли, Годин (Санчес 86), Шкриньяр, Де Фрай, Кандрева (Мозес 77), Брозович (Эриксен 77), Весино, Барелла, Янг, Л. Мартинес, Лукаку

Предупреждения: Лейва 51, Луис Фелипе 58, Лаццари 90, Милинкович-Савич 90+3 - Де Фрай 49, Годин 79

"Интер" и "Лацио" - лучшие в лиге по пропущенным, 2-3 по забитым. 2-3 в лигах Топ-5 по сериям без поражений - 16, 18. Их тандемы форвардов - лучшие в лиге с 28-ю и 33-мя голами. 107 очков на двоих к очной встрече в 24-ом туре в истории лиги еще не набирал никто. И именно они должны были определить конкурента слабеющего "Ювентуса" в этом особенном сезоне. В последнее время обе не блещут - один гол "Лацио" в двух матчах, лишь две победы "Интера" в шести. Последний еще и устал после кубкового матча во вторник. И именно потеря скорости и банальное владение мячом в итоге погубили его.

Команды занимают лишь 8-9 места в лиге по владению мячом. Потому в очном матче ожидались проблемы прежде всего у той, кто будет держать мяч больше. "Лацио" поначалу вроде бы доминировал, устраивал отрезки давления и забросов в штрафную Паделли. Однако медленно и неточно. А "Интер" отвечал гораздо быстрее и опаснее - лёгкими контратаками через центр поля. Правда, и их в итоге останавливали. Потому ударов по воротам в первые сорок минут не хватало. Милинкович-Савич издали чуть не сломал перекладину, другие "лациале" оттуда же не попадали. А удар Лукаку в контратаке вытащил Стракоша.

Более быстрая и изобретательная команда все же забила. Латераль Янг бросил латераля Кандреву в прорыв и вскоре добил после мощного удара издали и плохого сейва. Зато за "Лацио" сразу же после перерыва сыграла центральная ось. И своя, и соперника. Милинкович-Савич оказался один-на-один с защитником (Паделли промахнулся на выходе), сумел головой лишь задеть мяч, но спины добивавшего Иммобиле коснулся бывший игрок "Лацио", постоянно слышавший свист в свой адрес - Де Фрай. Джанлуке Рокки этого хватило, ВАР не протестовал, и Иммобиле забил свой первый гол в девяти матчах против этого соперника.

После гола игра успокоилась. Как раз "Интер" владел мячом почаще. Защитники "Лацио" отчаянно заблокировали два опасных прорыва. И вновь владевший мячом был наказан. После 22-ух туров подряд без пропущенных с угловых миланцы пропустили во втором подряд. Удар Марушича Брозович еще блестяще вытащил с линии ворот, но выбить из штрафной не удалось, и Милинкович-Савич добил низом. И далее с "пушкой" Эриксена издали Стракоша справился, с остальным - защитники (блестящий блок Ачерби на Лукаку в концовке). Иммобиле же должен был забивать дважды в контратаках. Паделли выиграл выход один-на-один.

"Лацио" побеждает "Интер" во второй раз в последних восьми очных матчах в лиге, наносит ему первое гостевое поражение в сезоне и опускает на третье место. Всего во второй раз в последних девяти очных встречах побеждает принимающая сторона. Да еще и с помощью камбека. Оформлен целый круг без поражений, что является рекордом клуба. И все это - свидетельства характера "орлов", не виданного у них очень давно. С сезона, в котором взяли Скудетто. Нынешний сезон и вправду особенный для них. А такая победа в равном матче окрыляет. Она может стать знаковой.