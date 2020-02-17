Как орлы клюнули Конте и теперь преследуют Сарри. Лацио – Интер 2:1. Обзор матча и видео голов

"Нерадзурри" не проигрывали 16 матчей в Серии А, но вчера пожаловали на "Стадио Олимпико". В 24-м туре чемпионата Италии "Интер" уступил столичному "Лацио" (2:1). Это второе поражение команды Антонио Конте в турнире, первое было 6 октября – от "Ювентуса" с аналогичным счетом. По сути, "орлы" и миланцы вчера выясняли, кто претендует на право главного преследователя "бьянконери" – оказывается, это не "черно-синие". Хоть первый тайм выиграли и гости, но вторая половина встречи была за римлянами – Иммобиле и Милинкович-Савич сумели ответить на точный выстрел Эшли Янга. Сейчас "Интер" занимает в таблице Серии А третье место, отставая на 2 очка от "Лацио" и на 3 от "Ювентуса".

Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Италии "Лацио" – "Интер".

Рим. "Стадио Олимпико".

"Лацио" – "Интер" 2:1

Голы: Иммобиле (50, пенальти), Милинкович-Савич (70) – Янг (44)