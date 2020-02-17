Дель Пьеро: Может, это судьба Хосепа Гвардиолы – стать у руля Ювентуса

Экс-форвард и капитан туринского "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро поделился своим мнением о потенциальном переезде менеджера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы в Италию, в связи с проблемами английского клуба. Цитирует "Пинтуриккьо" Daily Mаil.

"В Италии уже ходят слухи, что многие игроки и тренер вскоре покинут клуб. Все думают, что "Ювентус" может приобрести кого-нибудь у англичан. Прошлым летом было много разговоров о переезде самого Гвардиолы в Турин, сейчас также все говорят об этом. Любой клуб в мире хотел бы видеть Хосепа у себя, и я также хотел бы посмотреть на него в Италии. Он побеждал в Испании, Германии и Англии. Может, это его судьба – стать у руля "Ювентуса".