Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конте пожаловался на наивность футболистов Интера, а Индзаги рассказал, что помогло Лацио победить
По следам главных преследователей "Ювентуса"…
Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги и наставник "Интера" Антонио Конте прокомментировали очную встречу в рамках чемпионата Италии – поединок завершился победой "орлов" со счетом 2:1. Слова специалистов приводит Football Italia.
"Очень хорошее выступление против сильной команды. "Интер" проиграл до этого момента всего один раз. В перерыве я сказал парням, что если мы чуть прибавим в последнем пасе, то сможем перевернуть матч. Увидев на утренней тренировке, что парни немного встревожены, я сказал им не беспокоиться, а просто исполнить то, что мы наигрывали. Мы постоянно прогрессируем – "Лацио" становится сильной, сбалансированной и организованной командой со своим почерком", – отметил Индзаги.
"Я недоволен результатом – мы подарили два гола "Лацио". Все определили детали. Такие поражения – часть прогресса, но в определенные моменты "Интер" смотрелся наивно, нужно быть менее скованными в подобных поединках. Подобное уже случалось с "Барселоной" и "Боруссией", – сказал Конте.