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Конте пожаловался на наивность футболистов Интера, а Индзаги рассказал, что помогло Лацио победить

Италия
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По следам главных преследователей "Ювентуса"…

Конте пожаловался на наивность футболистов Интера, а Индзаги рассказал, что помогло Лацио победить
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Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги и наставник "Интера" Антонио Конте прокомментировали очную встречу в рамках чемпионата Италии – поединок завершился победой "орлов" со счетом 2:1. Слова специалистов приводит Football Italia.

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"Очень хорошее выступление против сильной команды. "Интер" проиграл до этого момента всего один раз. В перерыве я сказал парням, что если мы чуть прибавим в последнем пасе, то сможем перевернуть матч. Увидев на утренней тренировке, что парни немного встревожены, я сказал им не беспокоиться, а просто исполнить то, что мы наигрывали. Мы постоянно прогрессируем – "Лацио" становится сильной, сбалансированной и организованной командой со своим почерком", – отметил Индзаги.

"Я недоволен результатом – мы подарили два гола "Лацио". Все определили детали. Такие поражения – часть прогресса, но в определенные моменты "Интер" смотрелся наивно, нужно быть менее скованными в подобных поединках. Подобное уже случалось с "Барселоной" и "Боруссией", – сказал Конте.

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан) Лацио (Рим) Симоне Индзаги
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