Конте пожаловался на наивность футболистов Интера, а Индзаги рассказал, что помогло Лацио победить

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги и наставник "Интера" Антонио Конте прокомментировали очную встречу в рамках чемпионата Италии – поединок завершился победой "орлов" со счетом 2:1. Слова специалистов приводит Football Italia.

"Очень хорошее выступление против сильной команды. "Интер" проиграл до этого момента всего один раз. В перерыве я сказал парням, что если мы чуть прибавим в последнем пасе, то сможем перевернуть матч. Увидев на утренней тренировке, что парни немного встревожены, я сказал им не беспокоиться, а просто исполнить то, что мы наигрывали. Мы постоянно прогрессируем – "Лацио" становится сильной, сбалансированной и организованной командой со своим почерком", – отметил Индзаги.