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Сульшер: Погба – игрок Манчестер Юнайтед, а не Мино Райолы
"Моя прелесть"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал будущее полузащитника сборной Франции Поля Погба. Цитирует Сульшера France 24 со ссылкой на агентство AFP.
"Я не разговаривал с Райолой и не говорил Полю, что следует сказать Мино. Поль – наш игрок, а не Райолы. Когда я был футболистом, последнее, чего я хотел, – это травмироваться и не выходить на поле в составе своей команды. Во времена моей активной карьеры я долго, очень долго восстанавливался от повреждений, так что я знаю, что это такое. Тяжело, но без этого нельзя. Всегда есть риск рецидива. Поль знает, что нужно много работать для возвращения в лучшую форму, он долго отсутствовал".
"Лига чемпионов? Этот турнир приносит клубу больше денег. Конечно, это престижное соревнование. Если мы будем хорошо играть до конца сезона, и это впечатлит игроков, которых мы хотим приобрести, то, возможно, нам будет проще их убедить. Но я бы не сказал, что попадание или непопадание "МЮ" в Лигу чемпионов в следующем сезоне будет так важно для подписания игроков".
Контракт Поля Погба с "Юнайтед" действует до лета 2021 года. Из-за травмы голеностопа 26-летний француз провел в текущем сезоне АПЛ всего 7 матчей. В начале января полузащитник перенес операцию.