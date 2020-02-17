Сульшер: Погба – игрок Манчестер Юнайтед, а не Мино Райолы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал будущее полузащитника сборной Франции Поля Погба. Цитирует Сульшера France 24 со ссылкой на агентство AFP.

"Я не разговаривал с Райолой и не говорил Полю, что следует сказать Мино. Поль – наш игрок, а не Райолы. Когда я был футболистом, последнее, чего я хотел, – это травмироваться и не выходить на поле в составе своей команды. Во времена моей активной карьеры я долго, очень долго восстанавливался от повреждений, так что я знаю, что это такое. Тяжело, но без этого нельзя. Всегда есть риск рецидива. Поль знает, что нужно много работать для возвращения в лучшую форму, он долго отсутствовал".