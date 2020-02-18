Победные битвы андердогов, победные войны фаворитов. Итоги 24-го тура Серии А

Лечче - СПАЛ 2:1

Болонья - Дженоа 0:3

Аталанта - Рома 2:1

Эллас Верона - Удинезе 0:0

Ювентус - Брешия 2:0

Сампдория - Фиорентина 1:5

Сассуоло - Парма 0:1

Кальяри - Наполи 0:1

Лацио - Интер 2:1

Милан - Торино 1:0

В 24-ом туре Серии А праздновали андердоги. Финансовые и игровые. Скромные по бюджетам "Лацио" и "Аталанта" выиграли на характере большие матчи. И эти победы могут оказаться определяющими в сезоне. "Фиорентина" после нескольких неудач добыла громкую победу в гостях. "Парма" и "Удинезе" также преодолели игровые проблемы и не уступили. "Дженоа" добыла громкую победу. Впрочем, вполне возможно, в итоге мы больше запомним серые банальные победы фаворитов. "Ювентус" вернулся на чистое первое место, "Наполи" и "Милан" на все сто в борьбе за шестое-седьмое. И кто рискнёт поставить против них?

Чемпионский характер

Удался ли один из центральных матчей сезона? По качеству игры - не совсем. Не очень любящие мяч команды пропускали именно в минуты владения. В первые сорок минут нанесли лишь восемь ударов по воротам. "Лацио" вроде бы доминировал, но обычно лишь медленно и банально подавал в штрафную. А забивал лишь со вторых попыток. "Интер" вновь мало показал в позиционной атаке и довёл до ума лишь одну контратаку. Пропустил дважды со "стандартов". "Подарил голы, был слишком наивен, мягок, напуган, особенно во втором тайме" (слова Антонио Конте). В том числе и второй вратарь Паделли, вновь плохо выходивший на мячи.

Зато результат матча стал знаковым. Обе команды подходили к нему с багажом проблем. "Лацио" забил лишь однажды в двух предыдущих матчах. Но ныне нашел два гола, устроил камбек после пропущенного в раздевалку. Против команды, которой проиграл пять из последних семи матчей. Такая победа высвободила и наконец позволила игрокам прямо говорить о борьбе за Скудетто. А "Интер" не победил в четвертом из шести последних матчей лиги. Тандем Лукаку-Лаутаро забил в них пять мячей после 23-ех в 18-ти предыдущих. Оборона начала пропускать, в том числе и дважды подряд с угловых после нуля ранее. Центр поля слабеет.

Автор гола гостей Эшли Янг уверен, что команда полностью в борьбе за Скудетто и будет побеждать. Но для этого ей придется решить серьёзные проблемы. Конте пришлось вспоминать о таких же упущенных победах над "Барселоной" и "Боруссией" в Лиге Чемпионов. Эта также может стать решающей. А Симоне Индзаги даже не сомневался, что его команда способна вернуться. Как и герой матча Сергей Милинкович-Савич, забивший решающий гол и вчера, и в ворота "Ювентуса" в декабре.

За такого игрока и платят сто миллионов. А вся команда уже далеко не впервые в нынешнем сезоне продемонстрировала характер. Чемпионский характер.

Чёткий рисунок

После пяти плотных матчей подряд без побед "Аталанта" устроила два камбека подряд. Вратарь "Ромы" Пау Лопес преувеличивает, говоря о "почти идеальном" первом тайме. Однако он прав в том, что команда не напоминала опозорившуюся против "Сассуоло" и "Болоньи". Прав и Паулу Фонсека, говоря о стратегической остановке атаки соперника, создавшего мало. В обороне римляне и вправду отработали неплохо. И, как и "Интер", нашли свой гол в раздевалку в тайме со всего двумя ударами в створ ворот. А Джан Пьеро Гасперини говорил о проблемах с движением и креативом. Тем значимее проявление характера "Богини".

"Аталанте" хватило 15-ти минут штурма и двух голов в начале второго тайма для результата. После чего она практически издевалась над соперником в центре поля. Тому не помогла даже отчаянная замена вингера на держащего мяч опорника. Да и в первом тайме без грубой ошибки Паломино атаки "Ромы" не было бы. Ее одеяло слишком коротко. Одна из линий всегда не работает. А то и все вместе. Как говорит Фонсека, она пропускает с первого же удара. Отсюда и пять поражений в семи последних матчах с 15-ю пропущенными и шесть очков отставания от четвёртого места. Ставящие под вопрос судьбу тренера.

Алехандро Гомес объяснил, что сила "Аталанты" в годах совместной работы и неуемном желании достичь большего. Его наставник отметил свои коррективы - перевод Гомеса ближе к флангу, выход на поле Марио Пашалича (забил уже через 19 секунд). Паломино страстно желал реабилитироваться за ошибку и сделал это. И ничего из этого не удивляет. Ведь "Аталанта" уже получила 12-й гол от вышедшего на замену, набрала 18 очков из 45-ти уступая в счете. Она обладает чётким рисунком игры, ясными козырями, сильным характером. И потому ныне видится явным фаворитом в борьбе за четвертое место.

И все-таки первый

Результатом в Риме ожидаемо воспользовался "Ювентус", вернувшийся на первое место. Его задача как раз была гораздо более простой. В гостях в последнее время он играет слабо, не добывает результат. Из-за этого его сезон и судьба Маурицио Сарри в подвешенном состоянии. Зато дом остается крепостью - уже семь побед подряд во всех турнирах со всего тремя пропущенными. И, если учитывать "домашний" календарь оставшихся Топ-матчей (в Турин придется ехать и "Интеру", и "Лацио", и "Аталанте", и "Роме"), речь о весьма мощном козыре в борьбе за Скудетто. "Юве" все ещё фаворит.

Игра вновь не впечатлила. 19-ая команда лиги "Брешия" с вратарем-дебютантом Серии А легко останавливала примитивную навалу, нанесла первый удар в створ ворот в матче (32-ая минута). В численном меньшинстве пропустила лишь однажды с игры. Возвращение к 4-3-3 в последних пяти матчах (Сарри объяснил это желанием и способностями игроков) ослабило игру "Юве". И при таком развитии событий тренеру еще придется отвечать на немало вопросов. Но вчера, как он заявил, команда просто сделала то, что должна. Причем без Криштиану Роналду, Пьянича, Де Лихта и Матюиди в стартовом составе. Проходной матч.

Начало достойного финиша

"Верона" осталась на шестом месте, "Парма" победила "Сассуоло" благодаря голу совсем недавно опального Жервиньо в его первом "старте" в году и сравнялась с ней. Наставник "крестоносцев" Роберто Д'Аверса доволен взрослостью команды. "Фиорентина" после одного очка в трех матчах решилась сменить двух ведущих опорников и форварда и добыла свой лучший результат в сезоне. Причем новый первый центрфорвард Влахович и Кьеза (шесть голов - повторение сезонного рекорда карьеры Федерико) сделали по дублю. И все же победителем тура в этой борьбе следует признать "Наполи".

После сложнейшего кубкового выезда во вторник к "Интеру" "везувиани" добыли 1:0 и на сложном выезде в лиге. К команде, домашнее поражение от которой и начало весь кошмар сезона. Да, "Кальяри" уже 11 матчей подряд без побед. Дженнаро Гаттузо все еще не верит серии из пяти побед в шести последних матчах лиги и Кубка. Тем не менее, первый "сухой" матч в лиге после 11-ти, и без Калиду Кулибали, победа без капитана Лоренцо Инсинье в "старте" и после лишь одного удара в створ ворот до перерыва, чёткая защита преимущества - все это оставляет надежду на достойное окончание сезона.

То же можно сказать и о "Милане". Он часто играл медленно, запорол несколько классных контратак, нанес лишь один удар в створ ворот соперника, позволил ему серию забросов в штрафную. И все же выглядел сильнее "Торино", потому и победил его в лиге впервые с 2016-го года. Смыв разочарования от дерби и 1:1 против "Ювентуса" в Кубке. С начала года в лиге и Кубке на счету "дьяволов" шесть побед и всего одно поражение в десяти матчах. Они уже сравнялись по очкам с шестым местом. А Анте Ребич за месяц вышел с нуля голов в лиге к статусу лучшего бомбардира команды (5). Положительная динамика.

Забыли победить

А вот "Верона", "Сассуоло", "Болонья", "Торино" и "Кальяри" разочаровали. Первая не уступила в девятом матче подряд. Иван Юрич остался очень доволен, заявляя, что его команда создала много. Но ведь это нужно реализовывать. А не держать мяч перед вратарем, пока на линии ворот не подстрахуют четыре защитника. После победы над "Ювентусом" "Удинезе" нужно было переиграть. После десяти очков в трех матчах и от "нероверди" ожидали большего. Однако они не смогли найти гол в 70-ти процентах владения мячом. А из 15-ти ударов по воротам лишь два попали в створ.

Наставник "Сассуоло" Роберто Де Дзерби не считает игру плохой и верит в лучшее. Но его команда упустила шанс. "Болонья" после трех побед подряд и хорошего начала четвёртого матча и вовсе провалилась. Пропущенный с углового, удаление, рейд соперника на 70 метров. Не похоже на нее. "Кальяри" просто забыл, как побеждать. Не создал в комбинационной игре ничего. Лишь пробивал издали. "Торино" же лишь забрасывал в штрафную и потерпел пятое поражение подряд. Нужны кардинальные изменения. Хотя "Торо" ведь уже сменил тренера. Бесполезно.

Новая каша

Еще несколько недель назад 17-ое и 20-ое места разделяло лишь одно очко, а остальные ушли вперед. Ныне же все совершенно иначе. "Брешия" и СПАЛ отстают от спасения на 7-8 очков, а против 18-го места уже борются и "Дженоа", и "Сампдория", и "Лечче", и "Удинезе". Да и другие команды могут быть затянуты в эту борьбу. Почти половина лиги не может быть спокойна насчет выживания.

Клаудио Раньери жаловался на "0:3 после одного удара по воротам". Но проблемы его "Дории" гораздо глубже. Этот провал - следствие ухода в отставку на неделе всего Совета Директоров и хаоса в клубе в целом. "Удинезе" очень мало создал дома и не может быть доволен 0:0. Диего Лопес остался доволен выступлением "Брешии" против "Ювентуса", но ныне ей нужны очки в любом матче. СПАЛ в первом матче с новым главным тренером также играл неплохо, побудив Луиджи Ди Бьяджо заявить, что заслуживал гораздо большего, чем поражение. Но и он называет разговоры о выживании "сумасшедшими".

А "заварили эту кашу" "Лечче" и "Дженоа".

Команда Фабио Ливерани добыла третью победу подряд в Серии А впервые с 2004-го года. В интенсивной равной перестрелке. Причем оба гола сделал опорник Майер. Наставник заявляет, что всегда был уверен в спасении. И лишь жалеет, что январские новички не пришли ранее. "Дженоа" же добыла первую гостевую победу за 22 матча. И вторую на всех полях подряд. И здесь тренер отмечает новичков. Еще бы, ведь первый гол сделали Мазьелло и Сумаро. Защитники. Ну а проход Санабрии от своей штрафной в центр чужой - признак уверенности команды в себе.

В борьбе за выживание все еще впереди.

Два лидера

Хочется отметить индивидуально двух персонажей. 35-летний Джорджо Кьеллини справился с разрывом крестообразных связок колена за менее, чем полгода, и отыграл десять минут под овации болельщиков. "Он сам выпустил себя на замену. Я оглядываюсь - а он тычет мне футболкой в лицо и спрашивает: "Когда же, босс?" Эти слова Сарри в очередной раз раскрывают характер бойца, лидера. После матча Джорджо поблагодарил партнёров по команде за то, что удержали ее на плаву в его отсутствие, заверил в сплочённости команды и готовности к решающей стадии сезона. С таким капитаном она способна переключиться.

Ну а Дрис Мертенс забил свой 120-й гол за "Наполи". Еще один - и он сравняется с Мареком Хамшиком во главе списка бомбардиров клуба всех времен. Он также был травмирован в тяжелейшие времена для команды, затем сидел в запасе, был близок к уходу в январе. Но в итоге Гаттузо понял, кто нужен ему в стартовом составе. И бельгиец принес победу в Кальяри классным забросом в дальний угол. Он способен потащить команду вперед. "Дело не только в голе. Он связывает центр поля с атакой. Он умен, хитер, умеет прессинговать, получать мяч, прокрадываться. И никогда не прекращает двигаться. Нам его очень не хватало".

Украинский след

Руслан Малиновский вновь начал матч в запасе "Аталанты". На этот раз он появился на поле лишь на 83-ей минуте. Вместо Йосипа Иличича. И помог команде удержать преимущество. Во время его присутствия на поле соперник не нанес ни одного удара по воротам.

Евгений Шахов провел на поле гораздо больше минут - 56. После лишь 18-ти с начала года в целом. Причины - травмы Риккардо Сапонары перед матчем и Фалько на 34-ой минуте. Украинец как раз занял позицию форварда, часто выходил на одну линию с Лападулой. Правда, чувствовал там себя неудобно, касался мяча очень редко. Зато, когда отходил назад, помогал и в отборе, и в построении атак. Отметим пас назад под слабый удар издали. И быстрый пас на Манкозу, сразу же переведшего мяч Майеру. Так счет стал 2:1. Получил жёлтую карточку.

Оценки игры Шахова от СМИ - "6", а от Corriere Dello Sport - даже 6.5. Отмечали его медленное вхождение в игру, проблемы на слишком выдвинутой позиции, но и работу в отборе, гораздо лучшие ощущения в последней стадии матча. И участие в голе.

Лучший игрок тура - Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"). Забивает важнейшие голы, отлично работает в центре поля

Прорыв тура - "Фиорентина". 5:1 после череды проблемных матчей

Разочарование тура - Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес. Намертво прикрыты

Лучший вратарь тура - Хуан Муссо ("Удинезе"). Принес очко

Лучший тренер тура - Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"). Лучший по коррективам в перерывах