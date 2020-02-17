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Милан намерен вернуть своего экс-капитана - сейчас защитник выступает в ПСЖ
И летом у него заканчивается контракт
Бразильский защитник Тьяго Силва этим летом покинет "ПСЖ". У него заканчивается контракт и французский клуб не хочет удерживать своего капитана. Все из-за большой зарплаты.
Данной ситуацией хочет воспользоваться "Милан". По информации Calciomercato, представители итальянского стороны проведут переговоры с игроком о возможном переходе.
В свое время Силва защищал цвета "Милана" и даже носил капитанскую повязку. К тому же, за "россонери" сейчас играет Ибрагимович, с которыми бразилец играл вместе не один год.
Всего в Италии Тьяго провел 93 матча и завоевал 2 трофея.