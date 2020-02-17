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Милан намерен вернуть своего экс-капитана - сейчас защитник выступает в ПСЖ

Италия
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И летом у него заканчивается контракт

Милан намерен вернуть своего экс-капитана - сейчас защитник выступает в ПСЖ
UA-Футбол
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Бразильский защитник Тьяго Силва этим летом покинет "ПСЖ". У него заканчивается контракт и французский клуб не хочет удерживать своего капитана. Все из-за большой зарплаты.

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Данной ситуацией хочет воспользоваться "Милан". По информации Calciomercato, представители итальянского стороны проведут переговоры с игроком о возможном переходе.

В свое время Силва защищал цвета "Милана" и даже носил капитанскую повязку. К тому же, за "россонери" сейчас играет Ибрагимович, с которыми бразилец играл вместе не один год.

Всего в Италии Тьяго провел 93 матча и завоевал 2 трофея.

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В статье: Тьяго Силва Милан ПСЖ
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