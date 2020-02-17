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Ювентус следит за ситуацией вокруг Хамеса

Италия
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Полузащитник достаточно редко играет в старте

Ювентус следит за ситуацией вокруг Хамеса
UA-Футбол
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Игрок "Реала" Хамес Родригес вряд ли запишет текущий сезон себе в актив. Колумбиец не может набрать форму из-за постоянных травм. Это привело к потере места в старте.

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Подобной ситуацией хочет воспользоваться "Ювентус". По данным итальянских СМИ, "зебры" вступят в бой с "Эвертоном", попытаясь переманить к себе Хамеса.

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"Реал" не планирует удерживать Родригеса. У него достаточно серьезная зарплата и его продажа разгрузит ведомость. Контракт полузащитника действует до лета 2021 года.

В текущем сезоне Хамес провел 9 матчей, в которых сумел забить 1 гол.

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В статье: Ювентус (Турин) Хамес Родригес Реал (Мадрид)
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