Серия А. Милан сравнивается с шестым местом

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Торино" 1:0

Гол: Ребич 25

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер (Габбия 44), А. Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Кастильехо, Ребич (Леау 88), Пакета (Бонавентура 69), Ибрагимович

"Торино": Сиригу, Бремер, Нкулу, Льянко (Айна 84), Де Сильвестри, Ринкон, Лукич, Ансальди, Эдера (Дзадза 64), Беренгер (Миллико 84), Белотти

Предупреждения: Беннасер 22, Кастильехо 50, Габбия 84 - Эдера 33, Ринкон 60, Ансальди 72

Провальный второй тайм дерби и упущенная победа в Кубке над "Ювентусом" сильно разочаровали "Милан". Вместе с тем, в целом он начал год весьма прилично, в девяти матчах во всех турнирах победил пять раз и проиграл лишь однажды. Продолжить этот поход он желал в матче против жутко кризисного соперника, проигравшего пять матчей подряд (в том числе и 0:7 и 0:4) и сменившего тренера неделю назад. Даже против него с их неполным запасом прочности "россонери" было не так просто. Серия матчей без поражений "Торо" от "Милана" в лиге могла и продолжиться до семи. Но в итоге все сложилось.

В целом качество игры и скорость были крайне невысокими. 70 процентов владения мячом в дебюте не принесли хозяевам ничего. И далее обе команды слишком часто ошибались. Но все же класс и настроение взяли свое. Ребич забил свой шестой гол в семи последних матчах, замкнув прострел Кастильехо. В начале второго тайма две блестящие контратаки Ибрагимович и Кастильехо только чудом закончили неточными ударами. А "Торино" так ничего похожего и не создал. Хотя и во втором тайме активно владел мячом и забрасывал в штрафную. Да и в последние минут 15 "Милан" лишил соперника и этого.

"Милан" сравнивается с "Вероной" и "Пармой", делящими шестое место. Он несомненно чувствует себя неплохо. А "Торино" остается лишь пять очков гандикапа перед зоной вылета. Кошмарный сезон для команды, желавшей сохранить место в Еврокубках.