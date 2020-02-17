Анчелотти: Когда Роналду выходит в старте за вашу команду, вы уже ведете со счетом 1:0

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти высказал свое восхищение текущей интриге в Серии А. Не забыл вспомнить и о Криштиану Роналду, с которым он работал в "Реале".

"Я очень счастлив, что сейчас в Италии очень серьезная борьба за первое место. Дело не в том, что "Ювентус" стал слабее. Очень сильно прибавил "Интер", а "Лацио" просто всех удивил.

Роналду? Это настоящий феномен, который забивает в каждом матче. Он настоящий лидер и основной игрок как в клубе, так и в сборной. Когда он выходит в старте, вы уже ведете со счетом 1:0", - цитирует слова тренера "Эвертона" Rai Uno.

Криштиану сейчас просто в волшебной форме - он забивает уже в восьми матчах подряд (11 голов).