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Анчелотти: Когда Роналду выходит в старте за вашу команду, вы уже ведете со счетом 1:0

Италия
(1 голосов)

Португальский феномен и вправду забивает очень много

Анчелотти: Когда Роналду выходит в старте за вашу команду, вы уже ведете со счетом 1:0
UA-Футбол
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Известный итальянский тренер Карло Анчелотти высказал свое восхищение текущей интриге в Серии А. Не забыл вспомнить и о Криштиану Роналду, с которым он работал в "Реале".

"Я очень счастлив, что сейчас в Италии очень серьезная борьба за первое место. Дело не в том, что "Ювентус" стал слабее. Очень сильно прибавил "Интер", а "Лацио" просто всех удивил.

Роналду? Это настоящий феномен, который забивает в каждом матче. Он настоящий лидер и основной игрок как в клубе, так и в сборной. Когда он выходит в старте, вы уже ведете со счетом 1:0", - цитирует слова тренера "Эвертона" Rai Uno.

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Криштиану сейчас просто в волшебной форме - он забивает уже в восьми матчах подряд (11 голов).

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В статье: Криштиану Роналду Карло Анчелотти Ювентус (Турин)
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Комментарии (1)
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RockNRoLLa (IF)
17.02.2020 в 23:42
Впевнений, шо випросить пенальті?
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