Италия
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Аллан приступил к тренировкам после конфликта с Гаттузо
Игрок выражал недовольство тренировочным процессом
Полузащитник "Наполи" Аллан вернулся к тренировкам с командой.
Напомним, что главный тренер неаполитанцев Дженнаро Гаттузо отстранил бразильца на прошлой неделе из-за недовольства его работой на тренировках.
28-летний хавбек извинился перед Гаттузо, конфликт был исчерпан. Игрок приступил к подготовке к следующему матчу против "Брешии".
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