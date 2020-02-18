  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Аллан приступил к тренировкам после конфликта с Гаттузо
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аллан приступил к тренировкам после конфликта с Гаттузо

Италия
(1 голосов)

Игрок выражал недовольство тренировочным процессом

Аллан приступил к тренировкам после конфликта с Гаттузо

Полузащитник "Наполи" Аллан вернулся к тренировкам с командой.

Напомним, что главный тренер неаполитанцев Дженнаро Гаттузо отстранил бразильца на прошлой неделе из-за недовольства его работой на тренировках.

28-летний хавбек извинился перед Гаттузо, конфликт был исчерпан. Игрок приступил к подготовке к следующему матчу против "Брешии".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь) Аллан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 1000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...