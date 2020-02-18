Экс-тренер Лацио ставит на победу римлян в чемпионате Италии

"Лацио" уверенно идет в тройке лидеров в Серии А. Последний раз "орлы" были чемпионами 2000-м году, когда их тренировал Свен-Йоран Эрикссон. Шведский наставник верит в силу своей прошлой команды.

"Я верю в "Лацио". Их стартовый состав сильнее, чем у "Ювентуса" и "Интера". Они играют в футбол лучше любой другой команды и очень уверенны в своих силах.

У них лучшая полузащита в чемпионате Италии. Если говорить, я думаю, что ни одна команда в Европе не сможет с ними соперничать в этом плане. Это сердце "Лацио", - цитирует шведа La Repubblica.

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Интересный факт - в команде Эрикссона в нападении играл Симоне Индзаги. Именно он сейчас тренирует римлян.