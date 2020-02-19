Ванда Нара: Перейдет ли Икарди в Ювентус? Он сам примет решение

На прошлой неделе появилась новость, что туринский "Ювентус" заинтересован в трансфере Мауро Икарди. Информацию об этом прокомментировала его жена, и по совместительству агент, Ванда Нара.

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"Перейдет ли Мауро в "Ювентус"? Я не знаю этого. Я не знаю, вернется он в Милан или Париж. В футболе ты ничего не знаешь заранее.

Он сам примет решение, а я последую за ним. Я уверенна, что он захочет выбрать клуб, в котором он будет себя чувствовать хорошо", - заявила Ванда.

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Сейчас Икарди выступает за "ПСЖ" на правах аренды. Они смогут выкупить его в конце сезона за 70 миллионов.