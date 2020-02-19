  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ванда Нара: Перейдет ли Икарди в Ювентус? Он сам примет решение
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ванда Нара: Перейдет ли Икарди в Ювентус? Он сам примет решение

Италия
(1 голосов)

Его агент (жена) поедет с ним куда угодно

Ванда Нара: Перейдет ли Икарди в Ювентус? Он сам примет решение
UA-Футбол
Новина українською

На прошлой неделе появилась новость, что туринский "Ювентус" заинтересован в трансфере Мауро Икарди. Информацию об этом прокомментировала его жена, и по совместительству агент, Ванда Нара.

Читайте такжеЮвентус хочет приобрести Икарди без участия Интера - для этого нужна помощь ПСЖ

"Перейдет ли Мауро в "Ювентус"? Я не знаю этого. Я не знаю, вернется он в Милан или Париж. В футболе ты ничего не знаешь заранее.

Он сам примет решение, а я последую за ним. Я уверенна, что он захочет выбрать клуб, в котором он будет себя чувствовать хорошо", - заявила Ванда.

Читайте такжеЖена Икарди: Интеру не хватало Мауро в матче с Ювентусом

Сейчас Икарди выступает за "ПСЖ" на правах аренды. Они смогут выкупить его в конце сезона за 70 миллионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Мауро Икарди Интер (Милан) ПСЖ Ванда Нара
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...