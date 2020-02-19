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Ювентус следит за полузащитником Баварии - в нем видят альтернативу Погба
Может получиться интересный трансфер
Туринский "Ювентус" уже несколько лет ведет переговоры о возвращении Поля Погба. Однако, руководство решило разработать для себя план Б.
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Как сообщает Tuttosport, "зебры" внимательно следят за испанцем Тьяго Алькантара. Его контракт с "Баварией" действует до лета 2021 года.
Полузащитник сейчас рассматривает вариант смены клуба и это устраивает "Ювентус". Он может стать альтернативой Погба. Трансферная стоимость испанца равна 60 миллионам евро.
В текущем сезоне Тьяго провел 26 матчей, забив при этом 3 гола.
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