  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус следит за полузащитником Баварии - в нем видят альтернативу Погба
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус следит за полузащитником Баварии - в нем видят альтернативу Погба

Италия
(1 голосов)

Может получиться интересный трансфер

Ювентус следит за полузащитником Баварии - в нем видят альтернативу Погба
UA-Футбол
Новина українською

Туринский "Ювентус" уже несколько лет ведет переговоры о возвращении Поля Погба. Однако, руководство решило разработать для себя план Б.

Читайте такжеЮвентус готов заплатить за Погба 140 миллионов евро

Как сообщает Tuttosport, "зебры" внимательно следят за испанцем Тьяго Алькантара. Его контракт с "Баварией" действует до лета 2021 года.

Полузащитник сейчас рассматривает вариант смены клуба и это устраивает "Ювентус". Он может стать альтернативой Погба. Трансферная стоимость испанца равна 60 миллионам евро.

Читайте такжеТьяго может покинуть Баварию ради возвращения в Ла Лигу

В текущем сезоне Тьяго провел 26 матчей, забив при этом 3 гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Поль Погба Тьяго Алькантара
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...