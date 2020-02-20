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Кулибали не сыграет с Барселоной в Лиге чемпинов

Италия
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Игрок не восстановился от травмы

Кулибали не сыграет с Барселоной в Лиге чемпинов
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Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо рассказал о состоянии защитника Калиду Кулибали в преддверии матчей итальянской Серии А и Лиги чемпионов.

"У Кулибали всё ещё опухлость. Я бы предпочёл дать ему 7-10 дней, а уже потом оценить его физическое состояние.

Сейчас для нас в приоритете завтрашний матч с "Брешией". Мы ожидаем, что он будет таким же, как встреча с "Кальяри". Нам нужно быть максимально сконцентрированными", — приводит слова Гаттузо Goal.com.

Встреча подопечных Гаттузо с "Барселоной" в первом раунде 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт 25 февраля на арене "Сан-Паоло" в Неаполе

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В статье: Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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