Аллегри: Не существует проклятья Лиги Чемпионов

Экс-тренер "Ювентуса" Макс Аллегри уверен, что не существуют такого понятия "проклятье Лиги Чемпионов". "Зебры" проиграла уже четыре финала, при чем дважды - под руководством Аллегри.

"Для меня главной задачью всегда было выйти из группы и побороться за победу в турнире. Такого понятия, как "проклятье Лиги Чемпионов" не существует.

Выход в финал - это уже очень большое событие. Ты можешь в нем проиграть, можешь выиграть, но ты будешь играть против лучших. Мы проиграли "Барселоне" и "Реалу" в тот момент, когда они были лучшими командами в мире", - цитирует испанца France Press.

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Напомним, что Аллегри вот уже полгода находится без работы. Летом он покинул "Ювентус".