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Иммобиле: Лацио - настоящая семья, которая следует за мечтой
И сейчас она как никогда близка
Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле прокомментировал текущий сезон своей команды.
"Сейчас "Лацио" - настоящая семья. Мы следуем за нашей мечтой. Мы прекрасно ладим всей командой, любим проводить время вместе. У нас бывают непонимания, но это - обычное дело. После этого все становится даже лучше.
"Мы гордимся" - именно так сейчас говорят фанаты о нашем клубе. Это лишний раз показывает, что тяжелая работа всегда окупается", - цитирует итальянца Style Radio.
В этом сезоне Иммобиле - лучший бомбардир "орлов". Он забил 26 голов в 24-х матчах.