Ультрас Наполи устроили бойкот матча с Барселоной

Фанатская группировка "Наполи" выразила недовольство ценами на билеты на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". На фанатскую трибуну можно будет попасть за 70 евро. Это самые высокие цены на матч в истории клуба. На другие трибуны цены варьируются от 120 до 250 евро. Активные болельщики намерены бойкотировать игру в знак протеста против ценовой политики.

"Фан-сектор — единственное место в футбольном мире, которое оставалось доступным для всех, теперь принадлежит богатым. Мы чувствуем насмешку над нами как над ультрас и как над людьми. После множества доказательств того, что фанаты — 12-й человек на поле, мы получаем цены на билет за 70 евро. Это демонстрация неуважения, на которую мы ответим своим отсутствием", — говорится в письме ультрас "Наполи", которое приводит TMW.