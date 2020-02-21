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Раньери: Как собираемся остановить Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса? Цепями
Наставник "блучеркьяти" рассказал о тактике на матч с Интером
Главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери накануне выездного матча 25-го тура итальянской Серии А с "Интером" рассказал, как его команда будет бороться с Лукаку и Мартинесом.
"Мы должны сыграть идеально, надо проявить большое желание и атаковать в нужный момент. Знаем сильные стороны "Интера", готовы к этой встрече.
Что касается последних поражений — не думаю, что это психологическая проблема. Нам нужен баланс. Битва будет продолжаться до последнего тура.
Как собираемся остановить Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса? Цепями! Если серьёзно, попытаемся отрезать их от передач и будем стараться совершать перехваты", — приводи слова Раньери Football Italia.