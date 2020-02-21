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Аллегри: Роналду - потрясающий футболист. Он завоевал 5 Золотых Мячей, но продолжает ставить цели

Италия
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Аллегри: Роналду - потрясающий футболист. Он завоевал 5 Золотых Мячей, но продолжает ставить цели
UA-Футбол
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Экс-тренер "Ювентуса" Макс Аллегри высказал восхищение своим подопечным Криштиану Роналду.

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"Роналду - потрясающий футболист, у него уникальная психология. Он завоевал 5 Золотых Мячей, у него много денег, но он продолжает ставить высокие цели. Чтобы побеждать, нужно жертвовать собой.

Однако, "Ювентус" - это не только Роналду. Чтобы завоевать Лигу Чемпионов нужно иметь фундамент, а также немного удачи. В этом розыгрыше я не вижу явного фаворита, каким был "Реал" три года назад", - заявил итальянский специлаист.

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Ранее, в одном из интервью, Аллегри говорил, что хочет вернуться к тренерской работе.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
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