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Аллегри: Роналду - потрясающий футболист. Он завоевал 5 Золотых Мячей, но продолжает ставить цели
С этим нельзя не согласиться
Экс-тренер "Ювентуса" Макс Аллегри высказал восхищение своим подопечным Криштиану Роналду.
"Роналду - потрясающий футболист, у него уникальная психология. Он завоевал 5 Золотых Мячей, у него много денег, но он продолжает ставить высокие цели. Чтобы побеждать, нужно жертвовать собой.
Однако, "Ювентус" - это не только Роналду. Чтобы завоевать Лигу Чемпионов нужно иметь фундамент, а также немного удачи. В этом розыгрыше я не вижу явного фаворита, каким был "Реал" три года назад", - заявил итальянский специлаист.
Ранее, в одном из интервью, Аллегри говорил, что хочет вернуться к тренерской работе.