Аллегри: Роналду - потрясающий футболист. Он завоевал 5 Золотых Мячей, но продолжает ставить цели

Экс-тренер "Ювентуса" Макс Аллегри высказал восхищение своим подопечным Криштиану Роналду.

Читайте также Аллегри: Роналду будет играть еще несколько лет

"Роналду - потрясающий футболист, у него уникальная психология. Он завоевал 5 Золотых Мячей, у него много денег, но он продолжает ставить высокие цели. Чтобы побеждать, нужно жертвовать собой.

Однако, "Ювентус" - это не только Роналду. Чтобы завоевать Лигу Чемпионов нужно иметь фундамент, а также немного удачи. В этом розыгрыше я не вижу явного фаворита, каким был "Реал" три года назад", - заявил итальянский специлаист.

Читайте также Аллегри: Не существует проклятья Лиги Чемпионов

Ранее, в одном из интервью, Аллегри говорил, что хочет вернуться к тренерской работе.