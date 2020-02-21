Серия А. Характер Наполи готов к Барселоне

Брешия. "Марио Ригамонти"

"Брешия" - "Наполи" 1:2

Голы: Чанселлор 27 - Инсинье 49 (пен.), Руис 54

"Брешия": Йоронен, Сабелли, Мартелла, Чанселлор, Матею, Бизоли, Тонали, Дессена (Ндои 85), Бьярнасон (Скрабб 65), Жмрхал, Балотелли

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Манолас, Руи, Демме (Аллан 86), Руис, Элмас (Зелински 76), Политано, Мертенс (Милик 67), Инсинье

Предупреждения: Матею 49, Мартелла 74, Дессена 77 - Мертенс 67, Элмас 74, Милик 90

Пять побед в шести матчах лиги и Кубка, в том числе и над "Ювентусом", "Лацио" и "Интером", позволили говорить о близком выздоровлении "Наполи". Оставалось вылечить лишь фобию аутсайдеров и победить такого. "Брешия" с тремя очками в предыдущих девяти матчах и предпоследним местом в лиге отлично годилась на эту роль. Тем более, что предыдущие позорные поражения от "Лечче" и "Фиорентины" неаполитанцы терпели дома. Не в гостях. Здесь и на выезде было весьма сложно. Но в итоге фобия была преодолена.

Первый тайм прошел полностью по сценарию "Брешии". 79 процентов владения мячом при крайне медленном движении его и игроков принесли "Наполи" немного. Дважды Инсинье издали отлично забрасывал на Мертенса. В первом эпизоде Дрис попал в перекладину, во втором подарил мяч вратарю. Руис не закрутил с угла штрафной. Вот и все моменты и почти все удары по воротам Йоронена. И состоялись они до 27-ой минуты. А хозяева атаковали редко, но довольно опасно, забрасывали в штрафную. И открыли счет. Тонали навесил с углового на голову Чанселлору.

Сценарий второго тайма писал уже другой автор. Даниэле Орсато увидел на видео, что прострел слева попал в руку Матею не от ноги, а чисто. А вскоре набравший форму Руис закрутил с 17-ти метров в "девятку" еще красивее, чем против "Интера". "Брешия" старалась, отвечала. Слишком неточными ударами головой. А Руис через пять минут чуть не забил гол-близнец. Йоронен вытащил мяч. В целом гости четко удерживали мяч и преимущество. Супершанс получил лишь Балотелли на 72-ой минуте. Марио не попал с шести метров.

"Наполи" далеко не впечатлил ни в Брешии, ни неделю назад в Кальяри. Да и, в сущности, во время всех больших побед выглядел неярко. Впрочем, ему нельзя отказать в боевитости, организованности, приличной обороне. Настроение в команде неплохое, очередная победа временно, но вывела на шестое место. А Фабиан Руис готов доказать свой высокий уровень следящей за ним "Барселоне". Есть с чем подходить к матчу Лиги Чемпионов против не впечатляющего чемпиона Испании.