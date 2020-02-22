Италия
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Имбула покинул Лечче
Хавбек вернулся в "Сток Сити"
Джанелли Имбула досрочно вернулся в "Сток Сити", сообщает пресс-служба клуба.
27-летний хавбек был арендован "Лечче" на сезон 2019/20, однако досрочно вернулся в Чемпионшип после неудачи закрепиться в итальянском клубе.
За это время Имбула провёл 4 матча за "Лечче" во всех турнирах. Последний раз голландец появлялся на поле в октябре.
Ранее Имбула выступал за "Генгам", "Марсель", "Порту", "Сток Сити", "Тулузу" и "Райо Вальекано".
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