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Имбула покинул Лечче

Италия
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Хавбек вернулся в "Сток Сити"

Имбула покинул Лечче
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Джанелли Имбула досрочно вернулся в "Сток Сити", сообщает пресс-служба клуба.

27-летний хавбек был арендован "Лечче" на сезон 2019/20, однако досрочно вернулся в Чемпионшип после неудачи закрепиться в итальянском клубе.

За это время Имбула провёл 4 матча за "Лечче" во всех турнирах. Последний раз голландец появлялся на поле в октябре.

Ранее Имбула выступал за "Генгам", "Марсель", "Порту", "Сток Сити", "Тулузу" и "Райо Вальекано".

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В статье: Ганелли Имбула Ванга Лечче
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