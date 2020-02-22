Фиорентина - Милан. Анонс и прогноз матча

22 февраля. 21:45. Серия А. Флоренция. "Артемио Франки"

В сезоне 2019/20 "Милан" собирался попасть в Топ-4. "Фиорентина" на энтузиазме нового владельца также желала пробиться в Еврокубки. 2019-й год разбил эти мечты. Но 2020-й с новыми главными тренерами команды начали весьма неплохо. Миланцы уже сравнялись по очкам с шестым местом, играют в полуфинале Кубка. Флорентийцы вылетели из Кубка, но до этого выбили "Аталанту". А в лиге набрали десять очков в шести матчах. Потому для обеих матч 25-го тура - веха на пути наверх. Наставник "Милана" Стефано Пиоли не случайно ожидает горячую атмосферу и немало энтузиазма на "Артемио Франки".

Последняя неделя слишком отвлекала "Милан" от футбола. Заявления Bild и L'Equipe о договорённости клуба с Ральфом Рангником на следующий сезон, а значит, о прощании с Пиоли (разве что он добудет Кубок либо место в Топ-4 лиги), вызвали ажиотаж. Тем более, что директоры клуба Звонимир Бобан и Паоло Мальдини, похоже, не согласны с таким решением и конфликтуют с Генеральным директором Иваном Газидисом. Отвлекали и разговоры о продаже капитана Алессио Романьоли и проблемах с выкупом Анте Ребича и продлением контракта Златана Ибрагимовича. Межсезонье в клубе практически началось.

В таблице последних шести туров "россонери" вторые (13 очков) после "Лацио". Однако по забитым мячам с начала сезона они лишь 16-ые. В последние недели они чуть не проиграли "Вероне", провалились в дерби, потеряли победу над "Ювентусом" в Кубке на 91-ой минуте. А после натужной победы над "Торино" (1:0) Златан выглядел крайне раздраженным. Как сообщили, и из-за собственной игры, и из-за ссоры с Лукасом Пакетой. Пиоли отметил малый риск в матче. Говорил о позитивной атмосфере в команде и о мыслях о настоящем, не о будущем. Но ясно, что в клубе неспокойно, а команде не даётся легко ничего.

В "Фиорентине" также хорошее начало года застопорилось. Вылетом из Кубка, поражениями от "Ювентуса" и "Аталанты" в лиге. Хорошая игра во всех трех матчах не улучшила настроение. Пришлось изменять обычно стабильный состав. И это помогло. "Сампдория" в Генуе была раздавлена со счетом 5:1. Душан Влахович, назвавший тренера Джузеппе Якини "мастером, за которого хочется отдавать все на поле", сделал дубль, Данкан и Бадель усилили центр поля. И довольный Якини особо отметил явный прогресс в атаке, которую в начале его каденции критиковали. "Фиалки" способны выдать приличную серию.

Встреча этих команд будет полна эмоций. Ведь Пиоли до сих пор уважаем болельщиками и игроками "Фиорентины", где работал еще в марте. Их всех и "Милан" объединяет общая трагедия - смерть капитана "фиалок" и воспитанника "дьяволов" Давиде Астори. Нынешний капитан флорентийцев Херманн Пеццелла назвал Стефано "одним из лучших тренеров, с кем я работал" и даже "вторым отцом", придававшим силы команде в те ужасные дни. Кроме того, Якини и Пиоли росли в "Фиорентине" вместе, первый говорит о большой дружбе. Особый матч для обоих. Обоих тренеров, обоих клубов.

Кадры

Кроме ссоры Ибры с Пакетой, болезненной темой был и отказ Матео Мусаккьо выйти на замену. Пиоли заявил, что дело в травме, а не нарушении дисциплины, иначе игрок не поехал бы во Флоренцию. Но сегодня (Симон Кьер травмирован) впервые в стартовом составе должен появиться юный воспитанник клуба Габбия, отыгравший очень хорошо против "Торино". Справа вновь выйдет Калабрия, а не Конти. А Романьоли и Тео Эрнандес - одни из лидеров команды. Как и экс-флорентиец Ребич, забивший пять мячей в шести последних матчах. Позади Ибры, похоже, сыграет выздоровевший Чалханоглу. А не Пакета, Бонавентура либо Леау.

Якини должен сохранить состав. Воспитанник "Милана" Патрик Кутроне ныне уступает Влаховичу. Сербский талант приобретает все больше уверенности в себе, слушает тренера и очень быстро способен вырасти в звезду. К тому же, он рассказывает о дружбе с Федерико Кьезой и за пределами поля. Очень полезно для взаимопонимания. Федерико дублем в Генуе вышел на сезонный рекорд карьеры - шесть голов. В обороне также все должны сохранить свои места. Разве что Игор и Касерес борются за место левого центрального защитника. А в центре поля Пулгар способен вытеснить Баделя.

"Фиорентина": Драговски, Миленкович, Х. Пеццелла, Касерес, Лирола, Пулгар, Данкан, Дальберт, Кастровилли, Влахович, Кьеза

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Габбия, А. Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Кастильехо, Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович

Прогноз: Фиорентина - Милан 1:1

Якини хвалит друга за реорганизацию "Милана", за собранность и характер команды. Боится феноменального Ибру. И Ребича, "превращающего все в золото". Встряска от Златана должна повлиять. А Пиоли призывает игроков всегда быть амбициозными и достойными клуба. "Россонери" - фавориты. Вместе с тем, в атаке "фиалки" выглядят лучше. А статистика очных матчей - по четыре победы и две ничьи в десяти последних, в пяти последних во Флоренции - две победы хозяев, две ничьи и одна победа гостей - говорит о равенстве. "Ювентус" и "Интер" не победили здесь. Вряд ли победит и "Милан".

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