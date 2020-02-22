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Президент Аталанты: Хотим, чтобы Гасперини стал нашим Фергюсоном

Италия
(1 голосов)

В Бергамо высоко ценят таланты своего наставника

Президент Аталанты: Хотим, чтобы Гасперини стал нашим Фергюсоном
Новина українською

Президент "Аталанты" Антонио Перкасси рассказал о переговорах о новом контракте с наставником команды Джан Пьеро Гасперини.

"Давайте сначала закончим сезон, а затем мы сможем подумать о глобальном планировании.

Мы будем рады, если Гасперини станет нашим Фергюсоном, и мы обсуждаем удвоение текущей продолжительности его контракта. Мы обязательно поговорим об этом", – сказал Перкасси Bergamo TV.

Напомним, Гасперини тренирует "Аталанту" с 2016-го года. Его нынешний контракт с клубом истекает в 2022-м году.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо)
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