Президент Аталанты: Хотим, чтобы Гасперини стал нашим Фергюсоном

Президент "Аталанты" Антонио Перкасси рассказал о переговорах о новом контракте с наставником команды Джан Пьеро Гасперини.

"Давайте сначала закончим сезон, а затем мы сможем подумать о глобальном планировании. Мы будем рады, если Гасперини станет нашим Фергюсоном, и мы обсуждаем удвоение текущей продолжительности его контракта. Мы обязательно поговорим об этом", – сказал Перкасси Bergamo TV.

Напомним, Гасперини тренирует "Аталанту" с 2016-го года. Его нынешний контракт с клубом истекает в 2022-м году.