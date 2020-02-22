Италия
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В Италии перенесли 40 матчей из-за того, что футболист-любитель заболел коронавирусом
Игрок из Ломбардии находится в больнице в тяжелом состоянии
В Италии футболист любительского клуба из Ломбардии - "Кодоньо" заболел коронавирусом.
Сообщается, что игрок сейчас находится в больнице. Состояние футболиста стабильно тяжелое. Также есть информация, что у близких игрока наблюдаются симптомы болезни.
Из-за этого было принято решение отменить 40 любительских футбольных матчей в Италии. А клуб из Серии С - "Пьяченца" отменила занятия в академии в целях предосторожности, поскольку некоторые воспитанники приезжают на тренировки из Кодоньо.
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Источник:Football Italia
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