Знаменательный день Роналду. 1000-й матч и ещё два голевых рекорда Криша

В рамках 25-го тура Серии А "Ювентус" на выезде обыграл "СПАЛ" 2:1.

Эта встреча стала особенной для главной звезды "Юве" - Криштиану Роналду.

Во первых, этот матч стал для португальского форварда 1000-м в профессиональной карьере.

Во вторых, 35-летний Роналду открыл счет в этой встрече на 39-й минуте. И благодаря этому забитому мячу, Криштиану продлил свою голевую серию в чемпионате Италии до 11 матчей. Таким образом, португалец стал 3-м игроком в истории Серии А, достигнувшим этой отметки. Ранее это достижение покорилось бывшему аргентинскому нападающему "Фиорентины" Габриэлю Батистуте в сезоне 1994/1995 и итальянскому форварду "Сампдории" Фабио Куальярелле в прошлом сезоне итальянского национального первенства.

И напоследок, Криштиану сравнялся с экс-полузащитником "Фиорентины" и "Милана" Руем Коштой, и повторил рекорд по количеству голов, забитых португальцами в Серии А. У обоих игроков по 42 гола в чемпионате Италии.