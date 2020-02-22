Серия А. Милан теряeт победу в численном большинстве

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Милан" 1:1

Голы: Пулгар 85 (пен.) - Ребич 56

"Фиорентина": Драговски, Миленкович, Х. Пеццелла, Касерес, Лирола (Игор 73), Пулгар, Данкан, Дальберт, Кастровилли (Кутроне 68), Влахович, Кьеза

"Милан": Д. Доннарумма (Бегович 52), Конти, Габбия (Мусаккьо 74), А. Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Кастильехо (Салемакерс 80), Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович

Предупреждения: Касерес 76 - Беннасер 12, Чалханоглу 25, Эрнандес 85

Удаление: Дальберт 62 (прямая красная)

Встреча во Флоренции должна была стать эмоциональной и равной. Стефано Пиоли, до сих пор уважаемый и почитаемый здесь, вернулся в качестве тренера соперника. И был принят очень тепло, в частности, баннером "настоящий человек, великий лидер - навсегда один из нас". Память о скончавшемся капитане "Фиорентины" и воспитаннике "Милана" Давиде Астори объединяла клубы. А в игровом плане обе амбициозные команды начали сезон ужасно, после смены тренеров преобразилась, затем немного затормозили. Обеим была нужна победа для прорыва. Однако обе ее не добились. Да и не особо заслужили.

"Милан" по набранным очкам в последних шести турах (13, у "Фиорентины" 10), шёл вторым в лиге. Однако здесь в первом тайме доминировал лишь по владению мячом - 64:36. На самом деле шла равная жёсткая медленная битва с преимуществом хозяев по ударам по воротам. Причём угроза шла лишь с ударов головой. Вратари ловили в бросках. А удары издали были неточными. Отметим почти традиционную грубую ошибку Доннаруммы на выходе. Кастровилли не сумел наказать. Удар Ребича головой в упор потащил Драговски. А замечательный гол Златана после перехвата и прохода двоих был отменен с помощью ВАР из-за его руки.

Второй тайм начался схоже. Мяч у "Милана", удары издали плохи, удары головой опаснее. Дебютант Бегович, за несколько секунд до этого заменивший травмированного Доннарумму, вытащил удар Кьезы. Но вдруг Касерес грудью сбросил мяч Ребичу, и тот с помощью рикошета забил свой шестой мяч в последних семи матчах. Слова тренера соперников Джузеппе Якини перед матчем о том, что Анте "превращает все в золото", оправдались. А вскоре Ибра заработал фол за толчок сзади при прорыве в штрафную. Джанпаоло Кальварезе вначале показал Дальберту лишь жёлтую карточку, но после просмотра видео исправился.

Оставалось "дело техники". Правда, расслабляться было рано. "Фиорентина" уже вырывала победу в меньшинстве. У "Аталанты" в Кубке. Сам "Милан" уже не раз упускал комфортное преимущество. И ныне повторился знакомый сценарий. Гости прекратили играть. Хозяева завелись. В финале отличной атаки Влахович лишь чуть не попал в угол. А затем Кальварезе посчитал, что в дуэли Кутроне и Романьоли после паса Влаховича защитник в подкате задел ногу (точно), но не мяч (трудно сказать). И Пулгар неуверенно, но переиграл Беговича. Затем Асмир еще и потащил удар Кьезы в упор, тогда Влахович смазал на добивании.

За последний месяц "Милан" одержал две победы в основное время. Обе - со счетом 1:0. Еще дважды - против "Ювентуса" в Кубке и сегодня - он упускал такой счет в концовке из-за пенальти. В команде могут обвинять арбитра сколько угодно, но на победу она не наигрывает, по забитым мячам - лишь 16-ая в лиге. А "план 1:0" ожидаемо удается не всегда. "Фиорентина" же может быть довольной. Она вышла на тот же счет дома против "Интера" в концовке, не проиграла дома "Ювентусу". А о кубковой победе над "Аталантой" в январе мы уже вспоминали. "Фиалки" умеют бороться.